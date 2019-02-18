25 февраля в минских кафе и ресторанах стартует неделя белорусской кухни

Как сообщили представители главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, XIX Неделя белорусской кухни пройдет в Минске с 25 февраля по 3 марта. В ней примут участие 60 кафе и ресторанов.

Один из главных принципов гастрономической недели – единая рецептура и цена независимо от типа и класса объекта. Это делается для привлечения внимания горожан и гостей столицы к блюдам белорусской кухни, продвижения и популяризации национальных кулинарных традиций.

Посетителям предложат пять блюд национальной кухни. В меню вошли жур с мясом за 3 рубля 50 копеек, салат «Журавiны» за 6 рублей 50 копеек, фаршированная свинина по-белорусcки с картофельными дольками по цене 10 рублей 50 копеек, гречаники с грибами за 8 рублей 50 копеек и одуванчики с медово-клюквенной поливкой за 4 рубля 50 копеек.