Год начался с падения. В январе средние зарплаты белорусов уменьшились больше чем на 130 рублей

Для белорусов 2019 год начался с падения заработков. В январе средняя зарплата по стране составила 982 рубля, сообщил сегодня премьер-министр Сергей Румас. Эта сумма на 133 рубля, чем в декабре .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По мнению премьер-министра, средняя зарплата «в принципе, находится в рамках прогноза правительства». Власти в этом году намерены особое внимание уделять доходам низкооплачиваемых категорий работников, большая часть которых сегодня сосредоточена в бюджетной сфере, передает пресс-служба Совмина.

Как прогнозируется, что средняя зарплата бюджетников вырастет в 2019 году до 810 рублей. Также в этом году планируется выход на среднюю зарплату в бюджетных организациях на уровне 80% от средней по стране (к слову, выйти на этот показатель планировали в 2018 году). По итогам 2018 года этот показатель составил 77%.

Средняя зарплата бюджетников в Беларуси по итогам 2018 года должна была вырасти, по прогнозам властей, до 760 рублей. По факту выйти на прогнозный показатель, как и в 2017 году, не получилось, хотя власти и повышали заработки работников бюджетных организаций.

Средняя зарплата белорусов в 2019 году, по прогнозам , должна составить 1025 рублей (это сумма по итогам января — декабря). При этом в декабре следующего года средние заработки белорусов должны составить 1100 рублей. Эти суммы заложены в программе деятельности правительства до 2020 года.

Напомним, средняя зарплата в Беларуси в январе-декабре прошлого года составила 958,1 рубля (это сумма до уплаты налогов). Власти планировали выход по итогам прошлого года на среднюю зарплату в 1000 рублей. В 2017 году этого также не удалось добиться.

Как и в 2017 году , в прошлом году на некоторые предприятия также рассылали письма с просьбой «рассмотреть возможность повышения уровня заработной платы» в декабре, чтобы выйти на прогнозные показатели.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.