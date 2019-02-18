Пять из пяти. В «Раубичах» стартует чемпионат Европы по биатлону

Успехи Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино не только подогрели интерес к биатлону у белорусских болельщиков, но сыграли немалую роль в выборе места проведения самых крупных соревнований в нашей стране. Спустя 15 лет «Раубичи» снова принимают чемпионат Европы. Скардино и Новиков выиграли Гонку легенд, Домрачева и Бьорндален вторые

О том, какие гонки запланированы в рамках турнира, можно ли еще купить билеты на соревнования, кто из звезд мирового биатлона приедет в Беларусь и за кого будем болеть на домашней трассе – в материале «АиФ».

НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ

Это уже третий чемпионат Европы по биатлону, который проводится в суверенной Беларуси. Первый прошел в 1998 году, на трассах «Раубичей» блистал латвиец Илмарс Брицис, а реноме белорусского биатлона поддерживали Наталья Пермякова, Александр Попов. Всего наша команда добыла тогда четыре медали.

Спустя шесть лет спорткомплекс вновь принял сильнейших стреляющих лыжников континента. Хозяева чемпионата во главе с Александром Сыманом и Еленой Зубриловой выиграли сразу шесть медалей. Стоит упомянуть, что в 2004 году наряду со «взрослым» европейским первенством проходили и юниорские соревнования. К нам приехали тогда еще мало кому известные Анастасия Кузьмина, Онджей Моравец, Михаэль Реш, Симон Эдер, которые впоследствии стали звездами мирового биатлона.

КТО ПРИЕДЕТ?

Не обойдется без звезд и на этот раз. На первенстве в 2019 году собираются выступить олимпийский чемпион и обладатель Кубка мира норвежец Тарьей Бё, призер Олимпиады и многократный чемпион мира немец Симон Шемпп, россиянин Александр Логинов, который в нынешнем сезоне занимает второе место в общем зачете Кубка мира, олимпийская чемпионка шведка Ханна Оберг. В основном составе планируют выступить российская, шведская, украинская команды.

Основная причина, почему турнир в «Раубичах» ожидается столь представительным, видится в том, что часть сильных спортсменов предпочли не уезжать на этапы Кубка мира в Северную Америку, чтобы не оказаться «выхолощенными» долгими перелетами и акклиматизацией перед главным стартом сезона – Чемпионатом мира-2019 в шведском Остерсунде, который пройдет в начале марта. Чтобы не терять соревновательную практику, атлеты решили «пробежать» в Беларуси. По словам председателя Белорусской федерации биатлона Андриана ЦИБУЛЬСКОГО, на континентальное первенство заявились более 30 команд – всего порядка 300 биатлонистов.

Для сравнения, в 2004 году в «Раубичах» бежали представители чуть более десятка сборных. Поэтому повторить медальный успех 15-летней давности в такой компании нашим спортсменам будет крайне сложно.

Тем не менее, поболеть белорусским болельщикам будет за кого. Прежде всего на трассу выйдет олимпийская чемпионка Ирина Кривко, которая в нынешнем сезоне совершила значительный прорыв в своих результатах на Кубке мира и, несомненно, будет претендовать на награды в каждой гонке. Вполне вероятно, что в «Раубичах» выступит еще одна наша олимпийская чемпионка Динара Алимбекова, а также сильнейшие представители мужской команды Владимир Чепелин и Сергей Бочарников.

БИЛЕТЫ

Турнир пройдет с 20 по 24 февраля в четырех дисциплинах – индивидуальная гонка, одиночная и классическая смешанные эстафеты, спринт и гонки преследования. Цены на билеты турнира можно назвать сверхдемократичными, и в продаже они еще есть. Билетный пакет на все дни чемпионата Европы – от 45 до 65 руб. А один день в «Раубичах» – от 10 до 100 руб. в зависимости от места. На зрительских местах вдоль трассы могут расположиться около 5 тыс. человек. Еще столько же – на трибунах.

Для сравнения, на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге билетный пакет на трибуну стоит около 150 евро, на места вдоль трассы – примерно 100 евро. В австрийском Хохфильцене проход на все гонки на трибуны – 50 евро, вдоль трассы – 30.

Добраться в «Раубичи» проще всего из Минска на специальном автобусе, который организует наша федерация. Маршрут №449Э «Ст. м. «Борисовский тракт» – Раубичи», будет курсировать в дни соревнований каждые 10-15 минут, а отправление автобусов от остановочного пункта «Раубичи» в Минск будет организовано по наполнению салонов. Можно воспользоваться маршруткой или личным транспортом, однако нет гарантии, что удастся выгодно припарковать свой автомобиль.

Проблем со снегом в дни соревнований не будет, уверяют организаторы: трасса покрыта 50-сантиметровым слоем. На случай сильной оттепели есть запасы снега в специальном хранилище. Для болельщиков разместили дополнительные пункты питания, так что без горячей пищи и чая никто не останется. Все готово к спортивному празднику.

Расписание соревнований