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Пять из пяти. В «Раубичах» стартует чемпионат Европы по биатлону

19.02.2019 20:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Пять из пяти. В «Раубичах» стартует чемпионат Европы по биатлону
Василий Первунин / АиФ

Успехи Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино не только подогрели интерес к биатлону у белорусских болельщиков, но сыграли немалую роль в выборе места проведения самых крупных соревнований в нашей стране. Спустя 15 лет «Раубичи» снова принимают чемпионат Европы.

Пять из пяти. В «Раубичах» стартует чемпионат Европы по биатлону Скардино и Новиков выиграли Гонку легенд, Домрачева и Бьорндален вторые

О том, какие гонки запланированы в рамках турнира, можно ли еще купить билеты на соревнования, кто из звезд мирового биатлона приедет в Беларусь и за кого будем болеть на домашней трассе – в материале «АиФ».

НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ

Это уже третий чемпионат Европы по биатлону, который проводится в суверенной Беларуси. Первый прошел в 1998 году, на трассах «Раубичей» блистал латвиец Илмарс Брицис, а реноме белорусского биатлона поддерживали Наталья Пермякова, Александр Попов. Всего наша команда добыла тогда четыре медали.

Спустя шесть лет спорткомплекс вновь принял сильнейших стреляющих лыжников континента. Хозяева чемпионата во главе с Александром Сыманом и Еленой Зубриловой выиграли сразу шесть медалей. Стоит упомянуть, что в 2004 году наряду со «взрослым» европейским первенством проходили и юниорские соревнования. К нам приехали тогда еще мало кому известные Анастасия Кузьмина, Онджей Моравец, Михаэль Реш, Симон Эдер, которые впоследствии стали звездами мирового биатлона.

КТО ПРИЕДЕТ?

Не обойдется без звезд и на этот раз. На первенстве в 2019 году собираются выступить олимпийский чемпион и обладатель Кубка мира норвежец Тарьей Бё, призер Олимпиады и многократный чемпион мира немец Симон Шемпп, россиянин Александр Логинов, который в нынешнем сезоне занимает второе место в общем зачете Кубка мира, олимпийская чемпионка шведка Ханна Оберг. В основном составе планируют выступить российская, шведская, украинская команды.

Пять из пяти. В «Раубичах» стартует чемпионат Европы по биатлону В «Раубичах» усилят меры безопасности в связи с соревнованиями по биатлону

Основная причина, почему турнир в «Раубичах» ожидается столь представительным, видится в том, что часть сильных спортсменов предпочли не уезжать на этапы Кубка мира в Северную Америку, чтобы не оказаться «выхолощенными» долгими перелетами и акклиматизацией перед главным стартом сезона – Чемпионатом мира-2019 в шведском Остерсунде, который пройдет в начале марта. Чтобы не терять соревновательную практику, атлеты решили «пробежать» в Беларуси. По словам председателя Белорусской федерации биатлона Андриана ЦИБУЛЬСКОГО, на континентальное первенство заявились более 30 команд – всего порядка 300 биатлонистов.

Для сравнения, в 2004 году в «Раубичах» бежали представители чуть более десятка сборных. Поэтому повторить медальный успех 15-летней давности в такой компании нашим спортсменам будет крайне сложно.

Тем не менее, поболеть белорусским болельщикам будет за кого. Прежде всего на трассу выйдет олимпийская чемпионка Ирина Кривко, которая в нынешнем сезоне совершила значительный прорыв в своих результатах на Кубке мира и, несомненно, будет претендовать на награды в каждой гонке. Вполне вероятно, что в «Раубичах» выступит еще одна наша олимпийская чемпионка Динара Алимбекова, а также сильнейшие представители мужской команды Владимир Чепелин и Сергей Бочарников.

БИЛЕТЫ

Турнир пройдет с 20 по 24 февраля в четырех дисциплинах – индивидуальная гонка, одиночная и классическая смешанные эстафеты, спринт и гонки преследования. Цены на билеты турнира можно назвать сверхдемократичными, и в продаже они еще есть. Билетный пакет на все дни чемпионата Европы – от 45 до 65 руб. А один день в «Раубичах» – от 10 до 100 руб. в зависимости от места. На зрительских местах вдоль трассы могут расположиться около 5 тыс. человек. Еще столько же – на трибунах.

Пять из пяти. В «Раубичах» стартует чемпионат Европы по биатлону Абонемент на Гонку легенд и чемпионат Европы по биатлону стоит 70 рублей

Для сравнения, на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге билетный пакет на трибуну стоит около 150 евро, на места вдоль трассы – примерно 100 евро. В австрийском Хохфильцене проход на все гонки на трибуны – 50 евро, вдоль трассы – 30.

Добраться в «Раубичи» проще всего из Минска на специальном автобусе, который организует наша федерация. Маршрут №449Э «Ст. м. «Борисовский тракт» – Раубичи», будет курсировать в дни соревнований каждые 10-15 минут, а отправление автобусов от остановочного пункта «Раубичи» в Минск будет организовано по наполнению салонов. Можно воспользоваться маршруткой или личным транспортом, однако нет гарантии, что удастся выгодно припарковать свой автомобиль.

Проблем со снегом в дни соревнований не будет, уверяют организаторы: трасса покрыта 50-сантиметровым слоем. На случай сильной оттепели есть запасы снега в специальном хранилище. Для болельщиков разместили дополнительные пункты питания, так что без горячей пищи и чая никто не останется. Все готово к спортивному празднику.

Расписание соревнований

20 февраля (среда)

16.00

Индивидуальная гонка (мужчины)

19.30

Индивидуальная гонка (женщины)

21 февраля (четверг)

16.00

Одиночная смешанная эстафета

19.00

Смешанная эстафета

23 февраля (суббота)

11.00

Спринт (мужчины)

14.00

Спринт (женщины)

24 февраля (воскресенье)

11.00

Гонка преследования (мужчины)

13.00

Гонка преследования (женщины)
 
Теги: Минск
 
 
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Спустя 15 лет «Раубичи» снова принимают континентальное первенство.
 
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