«Ливерпуль» сыграет против «Баварии» в Лиге чемпионов. Онлайн

В одном из центральных матчей 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов сойдутся английский «Ливерпуль» и немецкая «Бавария».



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Обе команды уверенно выступают во внутренних первенствах: «Ливерпуль» лидирует в Премьер-лиге, а «Бавария» сражается за победу в Бундеслиги, хотя и уступает пока «Боруссии» из Дортмунда. Букмекеры относят эти клубы к числу главных фаворитов турнира.

Что касается их противостояния в 1/8 финала, то шансы команд на проход в четвертьфинал оцениваются букмекерами, как абсолютно равные.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча, который начнется в 23.00.