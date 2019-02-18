Пилоты раздора: история молдавских летчиков, ставших заложниками политигры

История с молдавскими летчиками Михаилом Криханом и Лионелом Буруянэ, которых талибы несколько лет держали в заложниках в Афганистане, взбудоражила молдавское общество. Почти четыре года кишиневские власти воздерживались от комментариев на эту тему.





Журналисты Sputnik Молдова неоднократно связывались с представителями министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики, чтобы выяснить, как обстоят дела с нашими соотечественниками, но в ответ не получали никакой конкретики за исключением сухой фразы "переговоры ведутся".

Спустя несколько лет удерживания в заложниках у талибов Крихана и Буруянэ освободили. Сделали это при помощи России. После пережитого ужаса, издевательств, угроз и унижений, на их головы обрушилась новая напасть - наши сограждане снова стали заложниками. На этот раз политическими. Пока они проходят курс реабилитации в Москве, в Кишиневе искусственно раздувается скандал. Обозреватель Sputnik вспомнил, с чего началась история Михаила Крихана и Лионела Буруянэ, кто способствовал их освобождению, и почему вокруг этой темы сейчас разгорелся самый настоящий скандал.





Один день, который перевернул жизнь









Хронология происшествия 24 ноября 2015 года. Вертолет MI17-1V под управлением экипажа из двух пилотов и борттехника (Олега Грозаву – 1960 года рождения, Лионела Буруянэ – 1982 года рождения, Михаила Крихана – 1965 года рождения) совершал запланированный полет над провинцией Фарьяб. Помимо троих членов экипажа в судне находились 18 пассажиров. Борт выполнял в Афганистане гражданскую миссию под эгидой ООН и работал на правительство США, а также оказывал содействие афганским силам безопасности. Вертолет был сбит талибами в провинции Фарьяб и упал на территории, которая находится под контролем боевиков "Талибана". В результате один из членов молдавского экипажа был убит. Его тело доставили в Молдову 17 декабря того же года. А двое наших соотечественников более трех лет находились в заложниках у боевиков.





Первая реакция официального Кишинева





Молдавские власти изначально в этой истории были очень скупы на комментарии. После инцидента они сообщали, что была запрошена помощь у посольств всех дружественных стран в регионе, имея в виду США и Румынию. Одновременно пресс-служба Органа гражданской авиации (ОГА) республики рассказала о встрече своего руководителя Мирчи Малеки с постоянным представителем Афганистана в Международной организации гражданской авиации (ICAO) Ялдой Натиком и заместителем директора Органа гражданской авиации Афганистана Махмудом Шахом Хабиби в центральном офисе ICAO в Монреале в Канаде. В ходе состоявшихся переговоров Малека обратился с просьбой к афганским коллегам о предоставлении всей необходимой информации в срочном и приоритетном порядке. Представители Афганистана не замедлили уверить, что будут приложены все усилия для разрешения проблемы и для сбора и обмена данными по данному инциденту.





Экс-министр обороны Молдовы Виктор Гайчук в комментарии Sputnik тогда выразил уверенность, что правительство Афганистана будет принимать все необходимые меры для освобождения заложников, в том числе и наших сограждан. Он также отметил, что "к переговорам должен подключиться не только Кишинев, но и посольства тех стран, которые имеют большое международное влияние, в том числе и России".





Скупые комментарии





С момента крушения вертолета судьба двоих молдавских летчиков была окутана тайной. Официальный Кишинев на протяжении всего этого времени был очень скуп на комментарии о том, как развиваются события вокруг этой темы. В МИДЕИ неоднократно заявляли, что переговоры ведутся, и в них помимо молдавской стороны принимают участие и международные партнеры. На этом все...





В декабре 2017 года президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что со своей стороны в истории с молдавскими летчиками "запустил некоторые процессы", но в детали вдаваться не стал, отметив, что надеется, что в ближайшем будущем граждан республики удастся освободить...





После этого наступил информационный вакуум – о судьбе молдавских пилотов не было слышно практически ничего.





Долгожданное освобождение





В понедельник, 11 февраля 2019 года, президент Молдовы сообщил, что молдавских пилотов освободили из заложников. Додон сообщил, что в настоящее время пилоты находятся в больнице в Москве.





"Хочу отдельно поблагодарить руководство Российской Федерации. То, что не смогли другие, вы это сделали. И это показывает отношение руководства России к нашим согражданам. Это поистине дружеский братский народ, который откликнулся, и мы решили эту проблему", — сказал президент Молдовы.





По его словам, власти Молдовы предпринимали ранее попытки вызволить молдавских граждан из талибского плена, однако они не увенчались успехом. Повторная попытка освободить специалистов из Молдовы была возобновлена в прошлом году. Помощи в этом нелегком процессе глава государства попросил у руководства Российской Федерации.





"Была подготовлена, а затем и проведена серьезная, секретная операция. Всех деталей я не раскрою, но в минувшую пятницу спецрейсом их доставили в Москву. Там их встретил мой советник Павел Войку. То, что они ему рассказали при встрече, - это очень страшно", - подчеркнул Додон.





Леденящие подробности заточения





Позже глава республики рассказал журналистам подробности, которые ему удалось узнать о том, что пережили молдавские пилоты в заточении у талибов.





По его словам, летчиков три года держали в яме, давали в день по полбуханки хлеба и по стакану воды, лишь один раз за все это время кто-то сжалился и бросил им в яму небольшой кусок мяса.





"Им чуть ли не каждый день угрожали физической расправой, говорили, что, если не смогут их обменять на своих пленных, одному из них перед камерой просто отрежут голову. Они до сих пор находятся в шоке, сейчас их состоянием занимаются врачи и психологи. Они просто расплакались, когда поняли, что свободны", - рассказал президент.





Надо отдать должное смелости одного из узников – он пытался бежать, и у него это получилось, однако вскоре он был схвачен и чудом избежал расправы.





К слову, как рассказал Додон, сначала боевики запросили по 35 миллионов долларов за каждого из молдавских пилотов.





Сейчас летчики находятся в одной из московских клиник, где проходят курс реабилитации.





Скандал из-за освобождения молдавских пилотов





Казалось бы, хорошая новость об освобождении молдавских граждан не может породить какие-либо скандалы. Но произошло обратное. Некоторые молдавские политики обрушились с критикой на президента Молдовы, обвинив его в том, что он якобы затянул процесс освобождения. Затем МИДЕИ вручило послу России Олегу Васнецову ноту протеста из-за задержки встречи молдавских пилотов с представителями официальной делегации из Кишинева. Позже эта встреча все-таки состоялась. В сети даже появилось видео беседы сотрудников МИДЕИ с летчиками.





На видеозаписи Лионел Буруянэ и Михаил Крихан с женой, которая прилетела к нему в Москву, разговаривают с официальными лицами из Молдовы. Пилоты сказали дипломатам, что хотят продолжить лечение в Москве.





Михаил Крихан отметил, что у него продолжаются проблемы с ногой и для выздоровления понадобится время.





"Нам надо пройти лечение. После лечения приедем домой", — сказал он.





Ион Буруянэ добавляет: "Проблемы со здоровьем, тут лечимся".





Но Одиссея с молдавскими пилотами на этом не закончилась... Вместо того, чтобы поблагодарить российских партнеров за оказание помощи при освобождении граждан Молдовы, МИДЕИ пожаловалось на Россию в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, в Офис европейского комиссара по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства, центральный офис Amnesty International, а также Комиссару по правам человека Совета Европы. В министерстве считают, что Москва с задержкой предоставила Кишиневу доступ к пилотам.





"В частности, в представленной информации сказано о задержке со стороны российских властей в предоставлении делегации Республики Молдова доступа к молдавским гражданам, находящимся в Москве, а также о нарушении этими действиями международных норм, Венских конвенций о дипломатическом праве и консульских отношениях, а также молдавско-российских консульских соглашений", - уточнили в МИДЕИ.





Возникает логичный вопрос - зачем раздувать скандал на пустом месте? Молдавских пилотов освободили, представили помощь, встреча молдавской делегации с ними состоялась. Летчикам, которые три года находились в заточении у талибов, не нужен весь этот ажиотаж. Это простые люди, пережившие настоящий ужас, и которые хотели бы поскорее обнять своих детей и близких, а не участвовать в раздутом и никому не нужном скандале...







