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Арина Соболенко без труда прошла в 1/8 турнира в Дубае

19.02.2019 20:46 — Разное | Партизан  
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В 1/8 финала турнира белорусская спортсменка встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии.


Фото Прессбол

Белорусская теннисистка и лидер национальной сборной Арина Соболенко без труда прошла в 1/8 финала теннисного турнира в Дубае, передает Sputnik.

В 1/16 белорусская спортсменка, которая в настоящее время занимает 9-ю строчку в рейтинге WTA, обыграла представительницу Сербии Ивану Йорович (116 WTA).

Встреча состоялась во вторник 19 февраля и продолжалась чуть более часа: в первом сете Соболенко "отдала" сопернице четыре гейма, однако во втором была наголову сильнее сербской спортсменки – 6:4, 6:0.

В 1/8 финала турнира в Дубае белорусская теннисистка встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии (45 WTA).

В нынешнем году призовой фонду соревнований в ОАЭ составляет 2,828 миллиона долларов США.


 
 
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В 1/8 финала турнира белорусская спортсменка встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии.
 
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