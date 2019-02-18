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Помните, как Сосновский выиграл Кубок с разбитой головой?

19.02.2019 20:11 — Разное | Партизан  
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Пожалуй, самый бесстрашный защитник в истории белфутбола: ему 5 раз ломали нос и столько же рассекали голову

Помните, как Сосновский выиграл Кубок с разбитой головой?
В последние годы футболистов все чаще критикуют за симуляции, субтильность и отсутствие мужества. Но не стоит нагнетать. Хватает и других примеров. В том числе и в белорусском футболе. В «нулевых» в чемпионате Беларуси по-настоящему котировался защитник Сергей Сосновский. Лучшие годы он провел в БАТЭ, за который отыграл три сезона, пишет Трибуна. 


Именно мяч Сосновского в ворота «Левски» в 2008-м вывел БАТЭ в групповую стадию Лиги чемпионов. Первый матч в Софии закончился минимальной победой Борисова 1:0, а в повторной встрече защитник, точно пробив головой, закрепил преимущество «желто-синих». Болгары хоть и сравняли счет, но кардинально это ничего не изменило.


Высокий центрдеф всегда нацелен на борьбу и никогда не избегал травмоопасных ситуаций. Сергею даже прозвище дали характерное – Воин. С такой манерой игры повреждений Сосновскому было не избежать.

– Рассечение брови для футболиста – не такое уж редкое повреждение, – рассказывал Сосновский. – Раз пять-шесть со мной подобное случалось. Наложили швы, через пять дней сняли, и все – никаких проблем. Нос ломали очень часто – раз пять точно. Это травма еще неприятнее – надо переносицу выправлять. Впрочем, такие повреждения – для меня обычное явление. Приходится прыгать к мячу – отсюда и переломы, и рассечения.

Но в 2013-м произошел инцидент, который вывел из равновесия даже невозмутимого Сосновского. В том году «Минск» Вадима Скрипченко во второй раз в истории пробился в финал Кубка Беларуси. Годом ранее минчане уступили «Нафтану», а теперь играть пришлось со столичным «Динамо». Матч, проходивший в Жодино, получился напряженным. На 33-й минуте Сосновский ударом головой вывел «Минск» вперед.

Но уже через три минуты Фигередо счет сравнял и игра успокоилась. По-настоящему жарко на поле стало за 15 минут до окончания основного времени. В борьбе румынский легионер «Динамо» Костин Куреля локтем разбил лицо Сосновскому. Сергей расценил поступок румына как хамство и даже не принял от него извинений.

– Форвард «Динамо» Куреля сделал это специально, – вспоминал защитник. – Ударил локтем так, что случилось двойное рассечение – под глазом и над ним.

Доктор хоть и перебинтовал голову футболиста, однако кровотечение остановить не удалось. Лицо начало опухать. Сергею требовалась замена, но тот, несмотря на непростое состояние, вернулся на поле.

– Правым глазом я вообще не видел. Но так удачно сложилось, что какое-то время мяч ко мне не летел. А потом зрение вернулось. Куреля, кстати, после столкновения имитировал потерю сознания – будто ему от меня тоже досталось. Хотя этого и близко не было.

Матч в итоге завершился ничьей, а потом докатился до серии пенальти. Удачливее в ней был «Минск» – 4:1. После победного удара Виталия Кибука Скрипченко, взявший с «Минском» первый трофей, на всех порах понесся праздновать победу к футболистам. Тренер был на таком эмоциональном подъеме, что перед началом итоговой пресс-конференции даже зачитал молитву. Ну а главным героем фотокорров оказался именно Сосновский, на побитом и уставшем лице которого светилась радостная улыбка.

Кому в тот вечер было не до улыбок, так это коучу «Динамо» Олегу Протасову. Прошло еще две недели, и он покинул Минск. Так Сосновский не только помог своей команде взять трофей, но и отправил в отставку маститого тренера.



Через несколько лет Сосновский, выступая уже за «Неман», стал участником еще одного жесткого эпизода. На 70-й минуте матча с БАТЭ он в верховой борьбе столкнулся с Александром Карницким. Врачи диагностировали у борисовчанина сотрясение мозга, а Сосновский, выйдя из машины скорой помощи, попытался выбежать на поле и продолжить игру. «Сергей прибежал, просился на поле, но сам не понимал, где находится», – рассказывал тренер гродненцев Олег Киреня.

Сезон-2016 стал для Сосновского последним в карьере. Завязав со профессиональным футболом, Сергей ушел в детский: сейчас работает в структуре ФК «Минск», возглавляет одну из групп подготовки 2003 года рождения, а недавно поступил на тренерские курсы АБФФ по программе «В-диплом УЕФА». В свободное время Сосновский поддерживает физическую форму и выступает за различные минские команды в любительских соревнованиях.

ФОТО: vk.com/fcminsk_official, vk.com/fcneman


 
Теги: Минск
 
 
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Пожалуй, самый бесстрашный защитник в истории белфутбола: ему 5 раз ломали нос и столько же рассекали голову
 
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