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Гад ползучий против мусора: в подъезде выпустили змею для чистоты эксперимента
О необычном происшествии в витебском микрорайоне Билево сообщают в соцсетях: в подъезде многоквартирного дома заметили змею.
Фото из соцсетей
Животное лежало около мусоропровода и ползало по нему.
Фото из соцсетей
Сообщается, будто таким образом одна из жительниц дома решила бороться за чистоту в подъезде.
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О необычном происшествии в витебском микрорайоне Билево сообщают в соцсетях: в подъезде многоквартирного дома заметили змею.
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