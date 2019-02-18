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Ученые обнаружили у белой акулы гены, вероятно, позволяющие ей бороться с раком и старением

19.02.2019 20:19 — Разное | Интерфакс  
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Ученые полностью расшифровали геном большой белой акулы, обнаружив особенности, которые, возможно, позволяют хищнику быстро заживлять раны, противостоять раковым опухолям и процессу старения, а также сохранять целостность генома, сообщает пресс-служба СПбГУ во вторник.

Международная группа исследователей, в которую вошли специалисты Центра геномной биоинформатики им. Добржанского СПбГУ, провели сравнительный геномный анализ крупного хищника с хрящевыми рыбами, китовой акулой, слоновой акулой, а также различными позвоночными, включая человека.

В результате исследователи, в частности, обнаружили у акулы мутации ДНК, указывающие на эволюционный отбор множества генов, связанных с поддержанием стабильности генома. Эти защитные генетические механизмы позволяют рыбам противодействовать накоплению мутаций в ДНК, сохраняя таким образом целостность генома, отметили ученые.

Похожие гены, отвечающие за целостность генома, нашли и у самых больших акул в мире - китовых.

"Это важное открытие подталкивает ученых к мысли, что, возможно, данная группа обладает особыми механизмами, защищающими их от рака. Дело в том, что чем дольше живет организм и чем больше в нем клеток (а китовая акула достигает 20 метров в длину и живет дольше 70 лет), тем выше у него риск возникновения раковых опухолей. Однако, вопреки ожиданиям ученых, эти крупные животные болеют раком не чаще людей", - отмечается в сообщении.

Еще одно открытие ученых связано с другой особенностью хищников - у них очень быстро заживают раны. Ученым удалось найти следы эволюционного отбора, которые связаны с генами, отвечающими за процесс заживления ран, включая ген свертываемости крови.

Исследователи отмечают, что полученные данные - только "верхушка айсберга". Дальнейшее изучение генетических стратегий, которыми научились пользоваться акулы, может помочь узнать больше о борьбе с раком и старением, а также о процессах заживления ран у человека, подчеркивают ученые.

Белая акула - один из крупнейших хищников на планете, обитает во всех океанах Земли, кроме Северного Ледовитого. В длину особи достигают шести метров, а их вес может составлять порядка двух тонн. Хотя живут белые акулы достаточно долго - не менее 70 лет, сегодня они находятся на грани исчезновения.

 
 
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Ученые полностью расшифровали геном большой белой акулы, обнаружив особенности, которые, возможно, позволяют хищнику быстро заживлять раны, противостоять раковым...
 
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