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Язык программирования для незрячих, электронная доска и еще 13 новых возможностей для обучения появились в Microsoft

19.02.2019 20:12 — Разное | Интерфакс  
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Microsoft анонсировала решения для преобразования учебного процесса во всем мире, сообщили в компании.

Компания Microsoft представила ряд технологий, которые помогут усовершенствовать учебный процесс и персонализировать обучение школьников и студентов. Решения были анонсированы на крупнейшей образовательной выставке BETT в Лондоне. 

Одной из главных новинок стал CodeJumper – физический язык программирования для незрячих и слабовидящих детей, который позволит им приобрести первые навыки кодирования и применить их для получения дальнейшего образования и престижной профессии в будущем. 

Разработчики добавили в средства обучения MicrosoftLearningTools функцию переводчика на более чем 60 языков. Переводчик поддерживает возможность чтения вслух и по слогам, распознает части речи и словарь в картинках. Помимо этого, эксперты дополнили MicrosoftLearningTools инструментами для улучшения процесса преподавания и обучения математике. С их помощью учителя добавляют викторины, голосования и опросы в видеоматериалы MicrosoftStream, а также сами видеоматериалы в презентации PowerPoint. 

Microsoft усовершенствовала приложение Whiteboard – электронную школьную доску: теперь она доступна по всему миру, причем не только для устройств с операционной системой Windows 10, но и для девайсов iOS. Приложение имеет широкий выбор инструментов и подходит для работы в классе. Так, электронная доска распознает почерк, позволяет создавать стикеры, быстро иллюстрировать текст картинками из интернета, работать в таблицах, переводить рисунок на бумаге в цифровой вид. 

МессенджерMicrosoftTeams получил 13 новых возможностей, связанных с обучением.  Благодаря встроенным средствам Turnitin учителя смогут выявлять плагиат в учебных материалах. С помощью системы визуального программирования MakeCode можно приобретать начальные навыки кодирования. 

В устройствах WindowsMixedReality появилась возможность иммерсивного чтения, которая поможет ученикам с заболеваниями и ограничениями по зрению добиться максимальной концентрации и лучше усваивать материал.  

Совместно с организацией MadebyDyslexia компания Microsoft запустила бесплатную образовательную программу для учителей в сообществе MicrosoftEducatorCommunity. Тренинг состоит из коротких информативных видеомолулей и специальных материалов, которые помогут учителям выявлять признаки расстройства чтения у учеников и правильно организовывать для них учебный процесс.  

 
 
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Microsoft анонсировала решения для преобразования учебного процесса во всем мире, сообщили в компании. Компания Microsoft представила ряд технологий, которые помогут...
 
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