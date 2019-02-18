Уникальную методику восстановления сухожилий кисти разработали в Беларуси

Уникальную методику восстановления сухожилий кисти разработали сотрудники БГУ и ГКБСМП Минска, сообщили в пресс-службе БГУ.

Авторами являются доцент кафедры теоретической и прикладной механики механико-математического факультета БГУ Сергей Босяков и врач травматолог-ортопед Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска Антон Петуховский.

Методика предназначена для использования в травматологии и ортопедии. Она помогает объективно оценить состояние травмированной кисти пациента, необходимость операции, ее итог, а также разработать реабилитационную тактику.

В настоящее время в медицинской практике оценка функций кисти после реконструкции сухожилий сгибателей основана на визуальном осмотре. Этот метод неинформативен для прогнозирования результатов операции.

Новый метод заключается в проведении томографического исследования с построением компьютерной модели сухожильного аппарата. Сегодня динамическое моделирование кисти при планировании или оценке операций практически не используется. С помощью томографии строится, изменяется модель и принимается решение о проведении операции, прогнозируется степень возврата подвижности пальцев. Данную виртуальную оценку невозможно выполнить на практике. Ученый БГУ провел математический расчет углов поворота фаланг пальцев с поврежденными сухожилиями, определил насколько возможно восстановление их сгибания после травмы. Методика позволяет уже на стадии планирования выбрать наиболее результативный способ хирургического вмешательства и оценить итог его применения.

Разработанная методика может использоваться при проведении инженерных расчетов. Например, в проектировании и конструировании спортивного, оружейного, музыкального и другого оборудования определения силы, которая необходима пальцу для удержания или захвата инструмента в том или ином положении.

Результаты разработки опубликованы более чем в 30 научных статьях. В ближайшей перспективе планируется применение методики на практике при проведении операций по восстановлению подвижности пальцев руки.