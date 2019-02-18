БГК разгромил «Войводину» в SEHA-лиге

Гандболисты БГК имени Мешкова с разницей в 16 мячей разгромили сербскую «Войводину» в регулярном чемпионате SEHA-лиги.



Фото: bgk-meshkova.com

БГК им. Мешкова (Беларусь) — «Войводина» (Сербия) — 35:19 (15:9).

19 февраля. Брест. ДС «Виктория» им. А. П. Мешкова

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич (1); Кулак, Шкуринский (3), Бочко (3), Юринок, Потеко (2), Ивич, Шумак (1), Баранов (3), Горак (3), Разгор (2), Сельвесюк, Джукич (9), Джорджич (5), Шилович (3).

БГК имени Мешкова закрепился на 4-й строке в турнирной таблице (30 очков в 15 матчах) и на 3 балла опережает ближайшего преследователя — словацкий «Татран».

По итогам регулярного чемпионата 4 лучшие команды выходят в «финал четырех», где будут разыграны награды турнира.



Фото: seha-liga.com

Финишный отрезок у БГК выглядит так:

5 марта. «Вардар» (в гостях)

9 марта. «Загреб» (дома)

13 марта. «Нексе» (в гостях).

Соперники «Татрана» на финише «регулярки»:

20 февраля. «Железничар» (дома)

6 марта. «Металург» (дома)

13 марта. «Загреб» (в гостях).