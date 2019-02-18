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В Горках ввели на каждого жителя «паспорт здоровья»: рассказываем, что это такое
Новости Беларуси. Двигаться нужно ещё и к низким показателям смертности и высоким количеством ЗОЖников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как это сделать, хорошо знают в Горках, Здесь присоединились к проекту «Здоровый город». Основной упор здесь делают на профилактику заболеваний.
В центральной райбольнице есть все условия: современные рентген-аппараты и новые УЗИ.
Но главное – подход к делу. Почти 100% жителей райцентра проходят ежегодную диспансеризацию. У каждого свой индивидуальный «паспорт здоровья».
Наталья Коробкина, заместитель главного врача Горецкой центральной районной больницы:
«Здоровый город» – проект комплексный и долгосрочный. Это и создание зеленых зон, и мест для занятий физкультурой, а еще пропаганда ЗОЖ и улучшение условий труда. Ведь здоровая нация начинается с конкретного человека.
Сергей Кулагин, председатель Горецкого райисполкома:
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Новости Беларуси. Двигаться нужно ещё и к низким показателям смертности и высоким количеством ЗОЖников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как это...
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