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В РНПЦ «Мать и дитя» прокомментировали возможность проведения первой бесплатной попытки ЭКО

19.02.2019 21:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В 43% случаев попытка забеременеть с помощью ЭКО завершается успехом, а по статистике 5% детей в Беларуси рождаются с помощью искусственного оплодотворения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В РНПЦ «Мать и дитя» прокомментировали возможность проведения первой бесплатной попытки ЭКО

Метод, конечно, не панацея от бесплодия. Порой родители идут на несколько циклов. Одно из предложений – первую попытку ЭКО сделать бесплатной.

Костевич о возможности проведения бесплатной попытки ЭКО: «Это позволит получить дополнительно от 1,5 до 2 тысяч детей»

Поможет ли такая инвестиция повысить рождаемость и как будет осуществляться финансирование, пока неясно. Но в РНПЦ уверены, оказывать услугу в большем объеме готовы.

В РНПЦ «Мать и дитя» прокомментировали возможность проведения первой бесплатной попытки ЭКО

Светлана Нагибович, заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя», главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Беларуси:
Клеточные технологии развиваются очень быстрыми темпами. Хотя сегодня репродуктивные технологии направлены на платные услуги, но если будет решаться вопрос в плане государственной квоты, то мы готовы обеспечить и эту программу.
 
 
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Новости Беларуси. В 43% случаев попытка забеременеть с помощью ЭКО завершается успехом, а по статистике 5% детей в Беларуси рождаются с помощью искусственного...
 
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