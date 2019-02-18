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В РНПЦ «Мать и дитя» прокомментировали возможность проведения первой бесплатной попытки ЭКО
Новости Беларуси. В 43% случаев попытка забеременеть с помощью ЭКО завершается успехом, а по статистике 5% детей в Беларуси рождаются с помощью искусственного оплодотворения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Метод, конечно, не панацея от бесплодия. Порой родители идут на несколько циклов. Одно из предложений – первую попытку ЭКО сделать бесплатной.
Поможет ли такая инвестиция повысить рождаемость и как будет осуществляться финансирование, пока неясно. Но в РНПЦ уверены, оказывать услугу в большем объеме готовы.
Светлана Нагибович, заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя», главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Беларуси:
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Новости Беларуси. В 43% случаев попытка забеременеть с помощью ЭКО завершается успехом, а по статистике 5% детей в Беларуси рождаются с помощью искусственного...
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