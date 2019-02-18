Конгресс США начал расследование проекта Белого дома по строительству АЭС в Саудовской Аравии

Возглавляемый демократами комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США во вторник приступил к расследованию имевшихся у Белого дома планов строительства АЭС в Саудовской Аравии, сообщает Associated Press (AP).

При этом был обнародован доклад Конгресса: в нем цитируются неназванные сотрудники администрации США, которые, по их словам, стали свидетелями "нештатных действий" сотрудников Белого дома при продвижении проекта по строительству десятков ядерных реакторов в королевстве. По словам источников, проект также встретил возражения со стороны сотрудников сферы нацбезопасности и советников по вопросам этики профессиональной деятельности.

Сотрудники администрации связались с комитетом Конгресса из-за обеспокоенности "попытками в Белом доме поспешить с передачей крайне важных ядерных технологий Саудовской Аравии - с возможным нарушением закона об атомной энергии, без изучения вопроса Конгрессом, как того требует закон".

В докладе выражается беспокойство в связи с возможностью того, что ряд сотрудников администрации США в попытках добиться реализации проекта ранее пытались обойти процедуры обеспечения безопасности, имеющие отношение к ядерным технологиям.

Как отмечает AP, конгрессмены как из Демократической, так и из Республиканской партий уже выразили обеспокоенность тем, что Эр-Рияд мог бы создать ядерное оружие, если бы получил американские технологии без достаточных гарантий их должного использования.

По данным доклада, проект продвигал тогдашний советник по нацбезопасности США Майкл Флинн, отправленный в отставку в начале 2017 года, а также протеже М.Флинна Дерек Харви - сотрудник Совета национальной безопасности, курировавший Ближний Восток и Северную Африку. Д.Харви продолжал работать над проектом, несмотря на отставку М.Флинна и на прямые указания со стороны нового руководства Совета национальной безопасности прекратить работу над проектом из-за сомнений в его правомерности. В итоге в июле 2017 года Д.Харви также покинул свой пост.

AP указывает, что проект АЭС в Саудовской Аравии продвигает компания IP3 International, причем в свое время проводником ее интересов в Белом доме был М.Флинн.

В свою очередь в IP3 числятся отставные американские военные и сотрудники Совета национальной безопасности, включая Роберта Макфарлейна, занимавшего пост советника президента США по национальной безопасности в 1983-1985 годах. AP сообщает, что в IP3 уверены в необходимости США заниматься ядерной энергетикой на Ближнем Востоке для того, чтобы не уступить этот сулящий миллиардные прибыли рынок России, Китаю и другим игрокам. Также сторонники активной политики США в этом направлении полагают, что Вашингтон таким способом сможет оказывать серьезное сдерживающее воздействие на гонку вооружений в регионе.

В Белом доме и в IP3 не стали комментировать эту информацию. Также от комментариев уклонились адвокат М.Флинна и Д.Харви.

М.Флинн занимал пост советника президента всего около трех месяцев. Он был вынужден уйти в отставку, так как оказался в числе фигурантов расследования приписываемых РФ попыток повлиять на президентские выборы в США в 2016 году. Президент США Дональд Трамп отставку принял.

В вину М.Флинну вменяется то, что на допросах в ФБР он лгал относительно содержания своих бесед во время контактов с российским послом. В начале декабря 2017 года М.Флинн заключил сделку со следствием и признал вину в даче ложных показаний ФБР.