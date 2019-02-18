64-летний житель Петербурга, обвиняемый в мошенничестве и незаконной легализации мигрантов под видом консула несуществующего государства - Свободного королевства ASPI, расположенного в Карибском бассейне, пойдет под суд.

"ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который разработал мошенническую схему обмана иностранных граждан и сбывал им фальшивые паспорта несуществующей страны", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник.

Следователи установили, что от имени фиктивного учреждения соучастники изготавливали паспорта граждан вымышленного государства и поддельные водительские удостоверения, которые сбывали иностранцам, прибывшим в РФ с целью трудоустройства.

Кроме того, используя паспорт несуществующего государства, лжеконсул заполнял и направлял уведомления в соответствующие органы о прибытии иностранных граждан.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

"Задержанные изобличены в том, что с января 2015 года занимались изготовлением и сбытом водительских удостоверений и паспортов с указанием реквизитов несуществующего государственного образования "Свободное королевство ASPI" с отметкой о регистрации в городах Беларуси. Стоимость услуги составляла от 15 до 100 тыс. рублей", - сообщал "Интерфаксу" ранее источник в правоохранительных органах.

Документы предоставлялись выходцам из стран с повышенной террористической опасностью: Узбекистан, Таджикистан, Пакистан, Афганистан, а также трудовым нелегальным мигрантам из стран СНГ.

При проведении обысков по местам жительства подозреваемых сотрудники правоохранительных органов обнаружили оборудование и материалы для изготовления документов, оружие и патроны, носители информации.

Помимо предполагаемого организатора мошеннической схемы, оказавшегося на скамье подсудимых, по уголовному делу проходили также трое других фигурантов.

Сообщения в СМИ о том, что несколько петербуржцев организовали виртуальное государство Свободный остров Принцессы Марии, которое не имеет суши и существует лишь в документах как точка в океане, появлялись в СМИ еще в 2008 году.