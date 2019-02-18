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В районе швейцарского курорта Кран-Монтана сошла лавина, из-под снежных завалов извлечены четыре человека

19.02.2019 20:42 — Разное | Интерфакс  
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Четверых человек, попавших под лавину в районе швейцарского курорта Кран-Монтана, удалось извлечь на поверхность, сообщает интернет-портал швейцарской газеты "24 ер".

Издание отмечает, что о состоянии спасенных пока никакой информации нет.

В свою очередь в посольстве России в Швейцарии сообщили, что выясняют, есть ли среди пострадавших россияне. "На горнолыжном курорте Кран-Монтана произошел сход лавины. По данным СМИ, под снежными массами могут находиться от 10 до 12 человек. Посольство и генеральное консульство России в Женеве в контакте с местными властями проясняют, есть ли среди пострадавших россияне", - говорится в сообщении, размещённом на странице дипмисии в Twitter.

Ранее сообщалось, что под лавиной, сошедшей во вторник в районе Кран-Монтаны, оказались погребенными от 10 до 12 человек.

Не исключено, что это число может увеличиться.

На месте происшествия продолжается спасательная операция.

 
 
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Четверых человек, попавших под лавину в районе швейцарского курорта Кран-Монтана, удалось извлечь на поверхность, сообщает интернет-портал швейцарской газеты "24...
 
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