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Президент Польской федерации гандбола: «Не знаю, почему люблю белорусов»

19.02.2019 22:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусская федерация гандбола подписала протокол о намерении с двумя странами – Польшей и Литвой. Такой союз имеет цель – проведение мужского чемпиона Европы по гандболу в 2026 году.

Президент Польской федерации гандбола: «Не знаю, почему люблю белорусов»

Меморандум – это первый шаг на пути к проекту. Следующий этап – это подача заявки в Европейскую федерацию гандбола. Окончательное решение будет принято на Конгрессе ЕГФ только в 2021 году.

Президент Польской федерации гандбола: «Не знаю, почему люблю белорусов»

В случае положительного результата, наша сторона рассчитывает, что поединки континентального форума пройдут в Бресте и Минске. Самые подходящие площадки в нашей столице это – «Минск» и «Чижовка–Арена». Одно из условий ЕГФ, наличие залов вместимостью не менее 18-ти тысяч зрителей.

Президент Польской федерации гандбола: «Не знаю, почему люблю белорусов»

Анджей Красницкий, президент Польской федерации гандбола:
Я много раз был в вашей стране и не знаю, почему люблю белорусов. Я бы очень хотел, чтобы был фантастический праздник для наших болельщиков, это реклама страны.

Президент Польской федерации гандбола: «Не знаю, почему люблю белорусов»

Самым опытным из этого трио в организации знаковых форумов по гандболу является Польша. Наша страна пока не имела возможности принять гандбольные турниры такого ранга. И вот теперь у нас есть все предпосылки удивить Европу.

ЧЕ по гандболу-2026 может пройти в Беларуси. Комментарий председателя федерации
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусская федерация гандбола подписала протокол о намерении с двумя странами – Польшей и Литвой. Такой союз имеет цель – проведение мужского...
 
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