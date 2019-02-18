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Только конкретные предложения и действия. Большое совещание по демографической ситуации прошло у Президента
Новости Беларуси. Продление программы «Материнский капитал», льготные кредиты на жильё для многодетных семей, бесплатное ЭКО. Некоторые меры по улучшению демографической ситуации в Беларуси озвучены 19 февраля на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обстоятельный разговор во Дворце Независимости состоялся с участием представителей правительства, Администрации Президента, губернаторов. В нашей стране уже работает система мер поддержки семей с детьми. Однако даже при таких условиях численность белорусов сокращается. Поэтому настало время разобраться в эффективности всей демографической политики.
Вот так выглядит ежедневное семейное счастье в большой семье Чернявских. Галина всегда мечтала о детях, да и супруг вырос в многодетной семье. Выбор – карьера или материнство никогда не стоял. Галина ушла в декретный отпуск лишь с младшей дочерью, с остальными детками помогали родственники.
Галина Чернявская, многодетная мать:
Помимо дружной атмосферы и взаимовыручки, к которой они привыкают с детства, есть в большой семье и вполне ощутимые материальные бонусы: так, у каждого из ребят своё хобби. Кто-то играет на цимбалах, кто-то на скрипке, кто-то ходит на гимнастику и таэквондо. Посещать все эти кружки дети из многодетных семей могут бесплатно.
Галина Чернявская:
Нас должно становится намного больше. Одна из главных стратегий демографической политики страны – государства с населением почти в 9,5 миллиона человек. Но сценарий развития на 20 лет вперёд прокручивают статистики – численность населения будет уменьшаться. Если ничего не делать, проблема может стать остро.
Виктория Ходосок, СТВ:
Александр Лукашенко участникам совещания сразу говорит – сегодня никаких самоотчётов и лишних отступлений. Только конкретные предложения и действия. Нам необходимо провести «инвентаризацию» оказываемой господдержки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Квартирный вопрос во многих семьях в числе, скажем прямо, ключевых. Особенно в многодетных, а их сегодня около 35 тысяч в стране. Президент на совещании обращает внимание – есть шероховатости. Очередь из нуждающихся в жилье растёт.
Проблему анализировали и на недавнем совещании по вопросам строительства. Обзаводиться площадью такие семьи должны в течение года, не надо растягивать. Так было решено. Но на деле сроки затягиваются.
Александр Лукашенко:
Одной из причин спада рождаемости специалисты называют отголоски прошлого. Молодые семьи сегодня – те самые дети 90-х, когда в стране была демографическая яма. А второй – «моду как у них, в Европе» – популярные поздние браки.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
К своему материнскому счастью в квадрате привыкает молодая мама Анастасия. Эта беременность была очень долгожданной. Когда супруги узнали, что ждут мальчиков-близнецов, счастью не было предела.
Анастасия Крупенькина:
В РНПЦ «Мать и дитя» сталкиваются с самыми тяжелыми патологиями. Ради спасения жизни матери и ребенка здесь применяют самые современные технологии, а полученный опыт транслируют в регионы.
В результате по одному из важнейших демографических показателей – низкой младенческой смертности – Беларусь среди мировых лидеров.
Светлана Нагибович, заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя», главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава
Понятное дело, что никто не рисует идеальную картинку. И работать стране ещё есть над чем. В том числе и над всеми сегодняшними предложениям. Тем более универсального рецепта в повышении рождаемости не существует. Подбирать будем эффективный для нас, чтобы задать новую планку с новыми цифрами.
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Только конкретные предложения и действия. Большое совещание по демографической ситуации прошло у Президента
Новости Беларуси. Продление программы «Материнский капитал», льготные кредиты на жильё для многодетных семей, бесплатное ЭКО. Некоторые меры по улучшению...
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