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Тренер национальной команды Беларуси по дзюдо: «Завоевываем олимпийские очки»
Новости Беларуси. В рамках мультифорума дзюдоисты разыграют и награды чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Беларусь, как страна хозяйка, в дзюдо получила 18 квот, отстаивать честь нашей страны во время игр будут всего 15 спортсменов: 9 мужчин и 6 женщин.
Денис Кунцевич, старший тренер национальной команды Беларуси по дзюдо:
Главный старт сезона для дзюдоистов - это чемпионат мира. Он пройдёт в Японии в 2020 году. Там будут разыграны и олимпийские медали. Напомним, на главные игры четырехлетия дзюдоисты отбираются по олимпийскому рейтингу в каждом весе, с 1 по 18 место.
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Новости Беларуси. В рамках мультифорума дзюдоисты разыграют и награды чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Беларусь, как страна хозяйка, в...
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