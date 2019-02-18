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Шницель «Карпыч» и котлета «Отличник». В школьных столовых Минска введут новое меню
Новости Беларуси. Приятного аппетита можно пожелать столичным школьникам. В школьных столовых введут новое меню, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Над блюдами трудились специалисты Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома совместно с технологами комбината школьного питания.
Перед введением обновлённого меню проводилось анкетирование учащихся, где ребята выбирали блюда, которые хотели бы видеть на тарелках.
Татьяна Зыль, заведующая производством комбината школьного питания:
Алла Насевич, директор ГУО «Средняя школа № 10»:
В новом меню будет больше витаминов и меньше жиров. Порадуют и названия. В ассортименте – салат «Весенний», котлеты «Отличник», шницель «Карпыч» и много других блюд.
Каждая порция соответствует норме калорийности, необходимой здоровому активному ребенку.
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Новости Беларуси. Приятного аппетита можно пожелать столичным школьникам. В школьных столовых введут новое меню, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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