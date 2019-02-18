В Минске проживает более 60 долгожителей

Новости Беларуси. Сотни пожилых людей на пенсии не сидят дома. В каждом районе можно найти занятие по душе, популярностью в столице последние несколько лет пользуются клубы активного долголетия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Столица богата на долгожителей. В Минске 63 человека преодолели вековой рубеж. Из них – 56 женщин и 7 мужчин. Рекордный возраст одной из минчанок 106 лет, она живёт в Московском районе.





Пожилым людям в столице оказывают материальную и социальную помощь. Ежемесячно минчане, отметившие 75-, 80- и 95-летний юбилей получают доплату к пенсии. Ежегодно в городе проводят обследования жилья и анализ уровня жизни пенсионеров. Нуждающимся по желанию предлагают услуги социального работника или сиделки.