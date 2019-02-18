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В Минске проживает более 60 долгожителей

19.02.2019 23:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сотни пожилых людей на пенсии не сидят дома. В каждом районе можно найти занятие по душе, популярностью в столице последние несколько лет пользуются клубы активного долголетия,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Минске проживает более 60 долгожителей

Столица богата на долгожителей. В Минске 63 человека преодолели вековой рубеж. Из них – 56 женщин и 7 мужчин. Рекордный возраст одной из минчанок 106 лет, она живёт в Московском районе.

В Минске проживает более 60 долгожителей

Пожилым людям в столице оказывают материальную и социальную помощь. Ежемесячно минчане, отметившие 75-, 80- и 95-летний юбилей получают доплату к пенсии. Ежегодно в городе проводят обследования жилья и анализ уровня жизни пенсионеров. Нуждающимся по желанию предлагают услуги социального работника или сиделки.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сотни пожилых людей на пенсии не сидят дома. В каждом районе можно найти занятие по душе, популярностью в столице последние несколько лет...
 
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