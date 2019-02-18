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Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок

19.02.2019 23:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Гомеле можно увидеть работы своих собственных Пикассо, Ван Гога, Шишкина или Айвазовского. Одну из центральных выставочных площадок региона решили предоставить всем желающим показать своё творчество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок

Живопись, графика, фотография, гобелен или авторская кукла – никаких ограничений.  Среди авторов: врачи, педагоги, архитекторы, научные работники, студенты, учащиеся школ, пенсионеры. 

Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок

Александр Добриян, СТВ
Полное смешение стилей и направлений. Например, эта серия графики в фирменных цветах нашего телеканала. Очевидно влияние Пикассо, но фамилия под работами более славянская.

Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок

Екатерина Клещевникова молодой дизайнер из Гомеля. Это её первая выставка. О проекте услышала в выпуске новостей и решила не упустить свой шанс.

Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок

Екатерина Клещевникова, участник выставки:
Мои близкие, моя семья присутствуют на первой этой выставке. Я благодарна родному городу.

Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок

Среди участников вернисажа, а это около 80 человек, профессиональных художников единицы. Это выставка тех мастеров, кто творит для души в свободное время. Авторы работ – врачи, педагоги, архитекторы, учёные, студенты, школьники и пенсионеры.

Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок

Например, Виталий Олейник. Создатель удивительных фотоколлажей в обычной жизни продаёт компьютерные комплектующие.

Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок

Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок

Виталий Олейник, участник выставки:
Здесь центральный крытый рынок. Пришла идея представить мир в постапокалипсисе, когда всё заросло. Добавил проломы в крыше, озеро, животных. Как-то случайно вышло.

Необычная выставка – это отличная возможность сказать во всеуслышание «Я художник».

Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок

Людмила Шимбалёва, директор картинной галереи:
Мы, порой, работаем вместе или живём в одном подъезде и абсолютно не знаем, что эти люди что-то творят такое интересное, чего не могут другие. Поэтому очень важно было дать возможность проявить и заявить о себе всем творческим людям Гомельской области.

Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок

Народная выставка это ещё и благотворительный проект – работы её участников украсят стены медицинских учреждений Гомеля.  В день открытия часть картин уже подарили детскому гематологическому отделению. 

Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок
 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле можно увидеть работы своих собственных Пикассо, Ван Гога, Шишкина или Айвазовского. Одну из центральных выставочных площадок региона...
 
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