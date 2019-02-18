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Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок
Новости Беларуси. В Гомеле можно увидеть работы своих собственных Пикассо, Ван Гога, Шишкина или Айвазовского. Одну из центральных выставочных площадок региона решили предоставить всем желающим показать своё творчество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Живопись, графика, фотография, гобелен или авторская кукла – никаких ограничений. Среди авторов: врачи, педагоги, архитекторы, научные работники, студенты, учащиеся школ, пенсионеры.
Александр Добриян, СТВ:
Екатерина Клещевникова молодой дизайнер из Гомеля. Это её первая выставка. О проекте услышала в выпуске новостей и решила не упустить свой шанс.
Екатерина Клещевникова, участник выставки:
Среди участников вернисажа, а это около 80 человек, профессиональных художников единицы. Это выставка тех мастеров, кто творит для души в свободное время. Авторы работ – врачи, педагоги, архитекторы, учёные, студенты, школьники и пенсионеры.
Например, Виталий Олейник. Создатель удивительных фотоколлажей в обычной жизни продаёт компьютерные комплектующие.
Виталий Олейник, участник выставки:
Необычная выставка – это отличная возможность сказать во всеуслышание «Я художник».
Людмила Шимбалёва, директор картинной галереи:
Народная выставка это ещё и благотворительный проект – работы её участников украсят стены медицинских учреждений Гомеля. В день открытия часть картин уже подарили детскому гематологическому отделению.
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Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок
Новости Беларуси. В Гомеле можно увидеть работы своих собственных Пикассо, Ван Гога, Шишкина или Айвазовского. Одну из центральных выставочных площадок региона...
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