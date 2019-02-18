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«Это огромный сюрприз для меня». Репортёры из израильского National Geographic посетили Беларусь

19.02.2019 22:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Продолжается пресс-тур израильских журналистов по регионам Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цель путешествия репортеров из National Geographic – увидеть воочию наши туристические объекты. Ведь по мнению читателей российской версии этого издания Беларусь была признана лучшей страной для агротуризма. 

«Это огромный сюрприз для меня». Репортёры из израильского National Geographic посетили Беларусь

Еще вчера журналисты из Израиля изучали Минск, усадьбы Воложинского района, красоты замков в Мире и Несвиже. Сегодня еще один лакомый кусок мини-путешествия – Полесье. Его западная часть богата агроусадьбами, где предложат отдых на любой вкус и кошелек. В этой можно примерить аутентичный строй, отведать старобелорусскую кухню и даже взять уроки резьбы по дереву.

«Это огромный сюрприз для меня». Репортёры из израильского National Geographic посетили Беларусь

Журнал National Geographic издается более чем на 30 языках. Дафна Раз – главный редактор израильской версии. Тираж для небольшой страны внушительный – 40 тысяч. На этот раз в фокусе внимания – загадочная Беларусь.  

«Это огромный сюрприз для меня». Репортёры из израильского National Geographic посетили Беларусь

Дафна Шломит Раз, главный редактор National Geographic Israel:
Агротуризм, когда люди с радостью открывают двери своих домов, это лучший способ узнать их.

«Это огромный сюрприз для меня». Репортёры из израильского National Geographic посетили Беларусь

Следующая остановка колоритного маршрута – Ивановский район. От объектива Эдди Джеральда не ускользает ни одна деталь.

«Это огромный сюрприз для меня». Репортёры из израильского National Geographic посетили Беларусь

«Это огромный сюрприз для меня». Репортёры из израильского National Geographic посетили Беларусь

Основная часть его публикации на 8 страницах журнала будет состоять из фотографий. Акцент не только на природе, в большей степени на жителях белорусской глубинки.  

«Это огромный сюрприз для меня». Репортёры из израильского National Geographic посетили Беларусь

Эдди Джеральд, корреспондент и фотограф National Geographic Israel:
За несколько дней в Беларуси для меня самое сильное впечатление – это качество людей в сочетании с великолепной национальной кухней. Это действительно огромный сюрприз для меня.

«Это огромный сюрприз для меня». Репортёры из израильского National Geographic посетили Беларусь

В 2018 году поток туристов из Израиля в Полесский регион увеличился в полтора раза. И это, говорят, только начало.

«Это огромный сюрприз для меня». Репортёры из израильского National Geographic посетили Беларусь

Петр Бутрим, СТВ:
Только в Брестской области родились лауреат нобелевской премии мира, глава правительства и первый президент Израиля. Дом Хаима Вейцмана стоит в агрогородке Мотоль до сих пор. Пока статуса музея не носит. Хотя желающих приехать на малую родину фигуры мирового масштаба всегда много.

«Это огромный сюрприз для меня». Репортёры из израильского National Geographic посетили Беларусь

Не исключение и наш творческий десант. Йоэль Мансфельд, в отличие от попутчиков, гостит на Полесье уже четвертый раз.

«Это огромный сюрприз для меня». Репортёры из израильского National Geographic посетили Беларусь

Йоэль Мансфельд, эксперт по планированию и исследованию туризма Университета Хайфы (Израиль):
То, что сейчас ищут израильские туристы, здесь они могут легко найти. Как раз это сегодня в тренде. Во-первых, культура – то, что связывает наши страны. Второе – приключенческий туризм. И третье – безусловно, природа.    

Взаимный безвиз между странами как раз кстати. Преград на далеком пути в 3,5 тысячи километров теперь не так уж много. А вот повод прилететь или приехать всегда найдется.

«Это огромный сюрприз для меня». Репортёры из израильского National Geographic посетили Беларусь

В этом уверены и наши ближайшие соседи. Накануне возможности юго-западного региона рассматривали 22 туроператора из Польши. Еугениуш Лавренюк работает на белорусском туристическом рынке больше 25 лет. Признается: сегодня соседа в хорошем смысле не узнать.

«Это огромный сюрприз для меня». Репортёры из израильского National Geographic посетили Беларусь

Еугениуш Лавренюк, руководитель турфирмы (Польша):
Мы как никто другой видим, как ваша страна меняется – открываются музеи, реставрируются замки. Польских туристов это очень радует.     

Показать Беларусь широкой аудитории своих земляков обещают и гости из Израиля. Свое близкое знакомство с Синеокой репортеры продолжат в Беловежской пуще.
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Продолжается пресс-тур израильских журналистов по регионам Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цель путешествия репортеров...
 
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