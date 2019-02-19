ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какую сумму в этом году выделят на строительство третьей ветки метро

19.02.2019 21:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В этом году на строительство новых станций метро планируется выделить почти 200 миллионов рублей. Ввести в эксплуатацию первые семь станций новой ветки планируют в 2022 году. Это следует из инвестпрограммы Минска на 2019 год.

Фото БелТА

Сейчас в Минске строятся четыре станции третьей ветки метро («Юбилейная площадь», «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная», «Ковальская Слобода») — они входят в первую очередь строительства. Сообщалось, что эти станции сдадут в 2020 году, пишет tut.by 

За ними, южнее, идут станции «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец» — это вторая очередь строительства. Все эти семь станций входят в первый участок строительства зеленой ветки метро.

В инвестпрограмме Минска на 2019 год есть пункт о выделении 196 660 946 рублей — как раз на строительство семи станций третьей ветки и электродепо. Из них 50 миллионов — кредитные ресурсы банков, остальная сумма — из бюджета Минска. Длина участка, на который выделяют средства, — 8,5 километра.

Электродепо для обслуживания всей третьей линии минского метро построят в районе улиц Лейтенанта Кижеватова и Серова — за станцией «Слуцкий гостинец».

Судя по новой инвестпрограмме, ввести в эксплуатацию участок из семи станций хотят в 2022 году.

В прошлой инвестпрограмме в 2018 году на строительство и проектные работы на этом же участке с электродепо было предусмотрено выделить почти 147 миллионов рублей, из них 45 миллионов рублей — кредитные средства. Там же отмечалось, что весь участок от «Слуцкого гостинца» до «Юбилейной площади» планируется сдать в 2019 году.

Главный инженер проекта ОАО «Минскметропроект» Виктор Гращенков недавно рассказывал, что сейчас идет инженерная подготовка территории будущих трех последних станций для обеспечения безопасной работы тоннелепроходческого комплекса.

— По графику только перенос инженерных коммуникаций, которых здесь огромное количество, займет более двух лет.

Напомним, третью ветку метро в Минске строят с 2014 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году на строительство новых станций метро планируется выделить почти 200 миллионов рублей. Ввести в эксплуатацию первые семь станций новой ветки планируют в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Конгресс США начал расследование проекта Белого дома по строительству АЭС в Саудовской Аравии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика