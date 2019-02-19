Какую сумму в этом году выделят на строительство третьей ветки метро

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пишет tut.by Сейчас в Минске строятся четыре станции третьей ветки метро («Юбилейная площадь», «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная», «Ковальская Слобода») — они входят в первую очередь строительства. Сообщалось, что эти станции сдадут в 2020 году,tut.by





За ними, южнее, идут станции «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец» — это вторая очередь строительства. Все эти семь станций входят в первый участок строительства зеленой ветки метро.





В инвестпрограмме Минска на 2019 год есть пункт о выделении 196 660 946 рублей — как раз на строительство семи станций третьей ветки и электродепо. Из них 50 миллионов — кредитные ресурсы банков, остальная сумма — из бюджета Минска. Длина участка, на который выделяют средства, — 8,5 километра.





Электродепо для обслуживания всей третьей линии минского метро построят в районе улиц Лейтенанта Кижеватова и Серова — за станцией «Слуцкий гостинец».





Судя по новой инвестпрограмме, ввести в эксплуатацию участок из семи станций хотят в 2022 году.





В прошлой инвестпрограмме в 2018 году на строительство и проектные работы на этом же участке с электродепо было предусмотрено выделить почти 147 миллионов рублей, из них 45 миллионов рублей — кредитные средства. Там же отмечалось, что весь участок от «Слуцкого гостинца» до «Юбилейной площади» планируется сдать в 2019 году.





Главный инженер проекта ОАО «Минскметропроект» Виктор Гращенков недавно рассказывал, что сейчас идет инженерная подготовка территории будущих трех последних станций для обеспечения безопасной работы тоннелепроходческого комплекса.





— По графику только перенос инженерных коммуникаций, которых здесь огромное количество, займет более двух лет.





Напомним, третью ветку метро в Минске строят с 2014 года.