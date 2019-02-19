«Таки да!» Владимир Машков снимется в продолжении сериала «Ликвидация»





Кадр из фильма





сообщает 7 дней. Продюсер Рубен Дишдишян объявил о том, что планирует снять продолжение сериала «Ликвидация» с участием Владимира Машкова. Многосерийный художественный фильм кинорежиссера Сергея Урсуляка, рассказывавший о борьбе советской власти с преступностью в послевоенной Одессе, вышел на экраны в 2007 году. В 2015 году в СМИ появилась информация о возможном продолжении проекта, а теперь его создатели готовы назвать конкретные сроки работы,7 дней.





По словам Дишдишяна, второй сезон «Ликвидации» будет снят и показан в 2019-2020 году. Упомянул он и об исполнителе главной роли в сериале — Владимире Машкове, создавшем образ Давида Гоцмана, начальника отдела УГРО по борьбе с бандитизмом.





«Действие нового фильма будет происходить спустя десять лет после первой «Ликвидации» в Одессе. Мы планировали снимать фильм в следующем году осенью в Одессе. Сергей Члиянц, одессит, должен был быть исполнительным продюсером. И поскольку все слышали про некие «черные списки» российских невъездных актеров, мы решили проверить эту информацию. И были неприятно удивлены, что Володя Машков — невъездной на Украину. Информация неофициальная, и мы ее, конечно, будем тщательно проверять. Но нам всегда казалось, что кино не знает границ и национальностей», — рассказал Рубен Дишдишян агентству InterMedia.





Новость об участии Машкова во втором сезоне «Ликвидации» появилась через несколько дней после того, как было объявлено, что актер уходит из кино. Впрочем, пресс-атташе театра Олега Табакова Ольга Андрейкина прокомментировала сенсационную новость о планах Машкова уйти из кино. По ее словам, эта информация в корне не верна.





«Речь об уходе нашего художественного руководителя Владимира Львовича Машкова из кинематографа — о том, что он откажется от съемок, не идет и никогда не шла, — говорит Андрейкина. — Речь идет только о паузе в съемках, которую Владимир Львович взял из-за большой занятости в театре. Ведь ему как руководителю театра приходится ежедневно решать множество вопросов — и организационных и творческих. Один из важнейших таких вопросов — формирование репертуара театра на будущий сезон, чем художественный руководитель сейчас вплотную и занимается.





Недавно у нас вышло возобновление легендарного спектакля Табакерки «Матросская тишина», где Владимир Львович вышел на сцену после долгого перерыва. Сейчас выпускается спектакль «Пекторалис» по мотивам рассказа Николая Лескова «Железная воля», премьера которого состоится 7 и 8 марта… Повторяю: в кино Владимиру Львовичу — только пауза, перерыв из-за большой занятости в театре, с которым он связан уже много лет, в котором он начинал работать вместе со своим педагогом Олегом Павловичем Табаковым и которым теперь руководит».





Напомним, шум поднялся после того, как Пятый канал опубликовал в новостном материале цитату Машкова, где актер сказал следующее: «Кино — это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому «кина не будет», электричество кончилось».







