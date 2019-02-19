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В Молдову не пустили российских пропагандистов, которые хотели взять интервью у Додона
Сотрудники молдавской пограничной службы не пустили в страну съемочные группы НТВ и Россия 1, которые хотели взять интервью у президента Молдовы Игоря Додона.
В пресс-службе пограничной полиции Молдовы заявили, что члены съемочных групп не смогли точно сообщить цель визита и сроки пребывания в стране.
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Сотрудники молдавской пограничной службы не пустили в страну съемочные группы НТВ и Россия 1, которые хотели взять интервью у президента Молдовы Игоря Додона.
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