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Самоподрыв террориста-смертника в Каире

19.02.2019 21:19 — Разное | Партизан  
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Камера видеонаблюдения запечатлела, как двое полицейских подбегают к подозрительному мужчине на велосипеде, пытаются его задержать, после чего происходит взрыв.

Смертником оказался 37-летний Хасан Абдулла. Он попал в поле зрения силовиков еще днем, когда разъезжал по городу на велосипеде и, как предполагает МВД Египта, в поисках мишени.

По официальным данным, двое полицейских погибли, трое получили ранения.

Однако Х.Абдулла мог быть не смертником, а «бомбистом», самодельное взрывное устройство которого сработало самопроизвольно.

Отметим, похожий случай был в Каире в сентябре прошлого года, когда мужчина попытался бросить рюкзак со взрывчаткой на территорию посольства США, но заряд сработал преждевременно, пишет ru.oxu.az

 
 
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Камера видеонаблюдения запечатлела, как двое полицейских подбегают к подозрительному мужчине на велосипеде, пытаются его задержать, после чего происходит взрыв.
 
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