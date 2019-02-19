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Самоподрыв террориста-смертника в Каире
Камера видеонаблюдения запечатлела, как двое полицейских подбегают к подозрительному мужчине на велосипеде, пытаются его задержать, после чего происходит взрыв.
Смертником оказался 37-летний Хасан Абдулла. Он попал в поле зрения силовиков еще днем, когда разъезжал по городу на велосипеде и, как предполагает МВД Египта, в поисках мишени.
По официальным данным, двое полицейских погибли, трое получили ранения.
Однако Х.Абдулла мог быть не смертником, а «бомбистом», самодельное взрывное устройство которого сработало самопроизвольно.
Отметим, похожий случай был в Каире в сентябре прошлого года, когда мужчина попытался бросить рюкзак со взрывчаткой на территорию посольства США, но заряд сработал преждевременно,
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Камера видеонаблюдения запечатлела, как двое полицейских подбегают к подозрительному мужчине на велосипеде, пытаются его задержать, после чего происходит взрыв.
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