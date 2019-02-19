Самоподрыв террориста-смертника в Каире

Смертником оказался 37-летний Хасан Абдулла. Он попал в поле зрения силовиков еще днем, когда разъезжал по городу на велосипеде и, как предполагает МВД Египта, в поисках мишени.





По официальным данным, двое полицейских погибли, трое получили ранения.





Однако Х.Абдулла мог быть не смертником, а «бомбистом», самодельное взрывное устройство которого сработало самопроизвольно.



