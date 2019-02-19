Иванка Трамп не стала аплодировать Меркель





MediaIte. Об этом пишет издание





Издание отмечает, что холодная реакция Иванки последовала в ответ на возмущения Меркель в связи с тем, что президент США Дональд Трамп рассматривает немецкие автомобили в качестве «национальной угрозы».





«Мы гордимся нашими автомобилями. Они производятся в США», - сказала Меркель.





Канцлер ФРГ добавила, что крупнейший завод по производству автомобилей BMW находится не в Баварии, а в Южной Каролине.



