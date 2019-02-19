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Иванка Трамп не стала аплодировать Меркель
Дочь и советник президента США Иванка Трамп не стала аплодировать словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время Мюнхенской конференции по безопасности, в которых было осуждение риторики Трампа.
Об этом пишет издание
Издание отмечает, что холодная реакция Иванки последовала в ответ на возмущения Меркель в связи с тем, что президент США Дональд Трамп рассматривает немецкие автомобили в качестве «национальной угрозы».
«Мы гордимся нашими автомобилями. Они производятся в США», - сказала Меркель.
Канцлер ФРГ добавила, что крупнейший завод по производству автомобилей BMW находится не в Баварии, а в Южной Каролине.
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Дочь и советник президента США Иванка Трамп не стала аплодировать словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время Мюнхенской конференции по безопасности, в которых...
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