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Иванка Трамп не стала аплодировать Меркель

19.02.2019 21:16 — Разное | Партизан  
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Дочь и советник президента США Иванка Трамп не стала аплодировать словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время Мюнхенской конференции по безопасности, в которых было осуждение риторики Трампа.


Об этом пишет издание MediaIte.

Издание отмечает, что холодная реакция Иванки последовала в ответ на возмущения Меркель в связи с тем, что президент США Дональд Трамп рассматривает немецкие автомобили в качестве «национальной угрозы».

«Мы гордимся нашими автомобилями. Они производятся в США», - сказала Меркель.

Канцлер ФРГ добавила, что крупнейший завод по производству автомобилей BMW находится не в Баварии, а в Южной Каролине.


 
 
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Дочь и советник президента США Иванка Трамп не стала аплодировать словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время Мюнхенской конференции по безопасности, в которых...
 
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