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Мать Скрипаля обратилась в полицию с заявлением о признании его пропавшим без вести

19.02.2019 22:05 — Разное | Интерфакс  
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Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена обратилась по почте в полицию с заявлением о признании пропавшими без вести родственников, отравленных в Солсбери, сообщила "Интерфаксу" племянница С.Скрипаля Виктория.

"Во вторник отправлены заявления в полицию с просьбой признать С.Скрипаля и его дочь Юлию пропавшими без вести. Документы поданы по почте в отдел полиции по месту жительства Юлии в Москве", - сказала В.Скрипаль.

Виктория Скрипаль проживает в Ярославле с матерью экс-полковника ГРУ. Ранее они намеревались посетить Великобританию, чтобы узнать о состоянии родственников, но Виктории неоднократно отказывали в выдаче британской визы.

Отец и дочь Скрипали, по сообщениям британской стороны, были отравлены в Солсбери в марте прошлого года нервно-паралитическим веществом "Новичок", официальный Лондон возложил вину за отравление на российские спецслужбы. Москва отвергает обвинения в свой адрес. Она также добивается от британских властей встречи российских дипломатов с Сергеем и Юлией Скрипаль, однако эти требования остаются без ответа. Местонахождение Скрипалей остается неизвестным.

 
 
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Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена обратилась по почте в полицию с заявлением о признании пропавшими без вести родственников, отравленных в...
 
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