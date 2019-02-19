ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не только город больших машин. Выставка «АРТ-Жодино» открылась в Минске

19.02.2019 23:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Жодинские художники в Минске. Впервые в художественной галерее «Университет культуры» открылась выставка «АРТ-Жодино».

Не только город больших машин. Выставка «АРТ-Жодино» открылась в Минске

Более тридцати живописцев представили публике свои лучшие картины. Главной стала тема малой родины.

Не только город больших машин. Выставка «АРТ-Жодино» открылась в Минске

Жодино на полотнах не только город машиностроителей, но и один из самых живописных уголков страны. Участие приняли не только профессионалы своего дела, но и любители этого творчества.

Не только город больших машин. Выставка «АРТ-Жодино» открылась в Минске

Марина Татаревич, директор художественной галереи «Университет культуры»:
Экспозиция составляет четыре зала, мы очень интересно обыграли наше выставочное пространство. В главном зале представлено все разнообразие художественных работ, также зал пейзажной живописи, патриотической и абстрактного искусства.

Не только город больших машин. Выставка «АРТ-Жодино» открылась в Минске

Александр Казак, художник:
Есть работы достаточно интересные по содержанию, разностилевые, интересные по образам и символике. Психологические аспекты проявляются в этих работах.

Не только город больших машин. Выставка «АРТ-Жодино» открылась в Минске

Не только город больших машин. Выставка «АРТ-Жодино» открылась в Минске

Всего представлено более 80 работ. Свою любовь к малой родине портретисты обнаруживают в пейзажах. В натюрмортах и портретах можно увидеть красоту родного края. Выставка продлится до 28 февраля.

Не только город больших машин. Выставка «АРТ-Жодино» открылась в Минске

Не только город больших машин. Выставка «АРТ-Жодино» открылась в Минске
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Жодинские художники в Минске. Впервые в художественной галерее «Университет культуры» открылась выставка «АРТ-Жодино». Более тридцати...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Смолевичском районе сгорел жилой дом. Один человек погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика