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В Смолевичском районе сгорел жилой дом. Один человек погиб
Новости Беларуси. Один человек погиб во время пожара в Смолевичском районе. Возгорание произошло в жилом доме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Огнем уничтожена кровля, имущество, повреждены стены. Причина возгорания устанавливается.
За последние сутки в Минской области произошло 5 пожаров. Два – в Минском районе, по одному – в Молодечненском, Воложинском и Логойском районах. На этих пожарах люди не пострадали.
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Новости Беларуси. Один человек погиб во время пожара в Смолевичском районе. Возгорание произошло в жилом доме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Огнем...
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