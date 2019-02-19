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Молодечненский медицинский колледж сменил название
Новости Беларуси. С новым названием. Молодечненскому медицинскому колледжу присвоено имя известного белорусского ученого, онколога, член-корреспондента Национальной академии наук – Иосифа Залуцкого, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Он, кстати, тоже закончил это заведение и выучился на фельдшера. И всегда подчеркивал, что именно в Молодечно начался его профессиональный путь в медицину.
На здании медицинского колледжа уже обновлена вывеска. Скоро появится мемориальная доска.
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Новости Беларуси. С новым названием. Молодечненскому медицинскому колледжу присвоено имя известного белорусского ученого, онколога, член-корреспондента...
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