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Молодечненский медицинский колледж сменил название

19.02.2019 23:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. С новым названием. Молодечненскому медицинскому колледжу присвоено имя известного белорусского ученого, онколога, член-корреспондента Национальной академии наук – Иосифа Залуцкого, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Молодечненский медицинский колледж сменил название

Он, кстати, тоже закончил это заведение и выучился на фельдшера. И всегда подчеркивал, что именно в Молодечно начался его профессиональный путь в медицину.

На здании медицинского колледжа уже обновлена вывеска. Скоро появится мемориальная доска.
 
 
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Новости Беларуси. С новым названием. Молодечненскому медицинскому колледжу присвоено имя известного белорусского ученого, онколога, член-корреспондента...
 
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