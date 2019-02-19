Цифра дня: почему кризис - это надолго. Хорошая и плохая новости о рынке труда

В прошлом году 172 миллиона человек во всем мире искали, но не находили работу. Это 5% мировой рабочей силы. Хорошая новость: впервые показатель мировой безработицы опустился на докризисный уровень. Плохая: у рынка труда ушло целых 9 лет на то, чтобы зализать раны, нанесенные всего за один год мирового финансового кризиса — тогда безработица в мире подскочила до 5,6%.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В свежем докладе Международной организации труда (ILO) говорится, что основной прирост занятости в последние годы пришелся на богатые страны, тогда как в некоторых государствах с доходом немного выше среднего, напротив, выросла безработица.

Среди людей трудоспособного возраста в мировой рынок труда по-прежнему больше вовлечены мужчины (75%), чем женщины (48%). При этом в богатых странах этот разрыв уже вдвое меньше среднемирового (68% на 53%), и он продолжит сокращаться в ближайшие пять лет, прогнозирует ILO.

В России в прошлом году безработица опустилась до исторического минимума 4,8%, и ILO прогнозирует сохранение этой тенденции с дальнейшим сокращением до 4,5% в текущем и 4,4% — в 2020 годах.