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Цифра дня: почему кризис - это надолго. Хорошая и плохая новости о рынке труда
В прошлом году 172 миллиона человек во всем мире искали, но не находили работу. Это 5% мировой рабочей силы. Хорошая новость: впервые показатель мировой безработицы опустился на докризисный уровень. Плохая: у рынка труда ушло целых 9 лет на то, чтобы зализать раны, нанесенные всего за один год мирового финансового кризиса — тогда безработица в мире подскочила до 5,6%.
В свежем
Среди людей трудоспособного возраста в мировой рынок труда по-прежнему больше вовлечены мужчины (75%), чем женщины (48%). При этом в богатых странах этот разрыв уже вдвое меньше среднемирового (68% на 53%), и он продолжит сокращаться в ближайшие пять лет, прогнозирует ILO.
В России в прошлом году безработица опустилась до исторического минимума 4,8%, и ILO прогнозирует сохранение этой тенденции с дальнейшим сокращением до 4,5% в текущем и 4,4% — в 2020 годах.
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В прошлом году 172 млн человек во всем мире искали, но не находили работу. Это 5% мировой рабочей силы.
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