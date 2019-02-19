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20 февраля. События и люди

20.02.2019 05:43 — Разное | Аргументы и факты  
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20 февраля. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день социальной справедливости.

ПРИМЕТЫ:

Лука. Пекут пирожки с луком. На Луку полуденный ветер - к урожаю яровых.

РОДИЛИСЬ:

1844 Джошуа СЛОКАМ, канадский моряк, первым в мире совершивший одиночное кругосветное плавание.

1964 Наталья Валерьевна ГУЛЬКИНА (в дев. КЛЯРЁНОК), российская певица (группа «Мираж»). Состоит в четвёртом браке.

1964 Александр Гарриевич ГОРДОН, российский телеведущий. В одном из интервью он рассказывал, что во время учёбы в школе дал с приятелем шуточное объявление о продаже вертолёта, где указал свой телефон. За это его вызвали повесткой в КГБ. В армии не служил, скрывался от неё в психиатрической больнице с диагнозом «психопатия со склонностью к сутяжничеству».

1966 Синди (Синтия Энн) КРОУФОРД, американская топ-модель. Фирменный знак Кроуфорд - её родинка над губой. Сейчас уже невозможно представить её без этой пикантной отметины, а ведь когда-то фотографы и влиятельные в мире моды люди всерьёз советовали Синди избавиться от родинки. Кстати, в одной рекламной компании шоколада Синди «слизывает» собственную родинку. Рост 177 см, параметры: 86-66-89 см.

1967 Курт Дональд КОБЭЙН, американский рок-музыкант, лидер группы «Nirvana».Застрелился в 1994 году.

1979 Дмитрий Юрьевич ХРУСТАЛЁВ, российский телеведущий и актёр.

1985 Юлия Олеговна ВОЛКОВА, российская певица (группа «Тату»). В детстве пела в коллективе «Непоседы». У неё дочь Виктория и сын Самир. Имеет татуировку на пояснице в виде надписи, выполненной арабской вязью, надпись означает «любовь» (хиям).

1988 РИАННА (Робин Рианна ФЕНТИ), барбадосская певица. В 2018 году была назначена чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса. За карьеру заработала более $240 млн.

СОБЫТИЯ:

1673 В Лондоне прошёл первый в мире аукцион вин.

1725 Европейские колонисты в Америке (колония Нью-Гэмпшир) впервые сняли скальпы с десяти индейцев, за что и были вознаграждены колониальными властями из расчёта 100 фунтов за скальп.

1872 В США был запатентован электрический лифт.

1901 Российского писателя Льва ТОЛСТОГО отлучили от православной церкви.

1940 Впервые на экранах появилась знаменитая пара Том и Джерри - в мультфильме «Puss Gets the Boot».

1945 Высадившиеся у берегов Бирмы на остров Рамри войска союзников окружили в ночь с 19 на 20 февраля от 800 до 1000 японских солдат, занявших оборону в мангровых зарослях. Когда рассвело, оказалось, что противник бесследно исчез. В плен попали только 20 японцев - остальных заживо съели жившие в прибрежном болоте крокодилы.

1988 День рождения группы «Агата Кристи».

1999 В Остине (Техас, США) прошло самое массовое собачье шоу - в нём приняли участие 2114 собак.

2002 В этот день было время полного палиндрома: в 20:02 вечера время выстроилось в «идеальную позицию» - 20:02, 20.02.2002. Такие совпадения бывают крайне редко, их все можно перечислить на пальцах одной руки. Например, было - 10:01 10.01.1001 года и 11:11 11.11.1111 года (для западного способа записи даты, когда раньше идёт месяц, а затем день, есть ещё и 12:21 12.21.1221). Следующий раз такое будет в 21:12 21.12.2112 года.

2017 За день до своего дня рождения умер Виталий ЧУРКИН, российский дипломат, представитель РФ при ООН.

 
 
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