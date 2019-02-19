Самые популярные телешоу





Сегодня формат телешоу является весьма популярным, впрочем отрицать, что такие вещи и раньше пользовались спросом среди телезрителей, однозначно не получится.

Тем не менее, в этом сегменте существуют свои лидеры, которые являются наиболее востребованными среди конечных потребителей. Именно эти телепередачи являются наиболее популярными и просматриваемыми среди огромного числа людей. Итак, сегодня определим топ наиболее популярных телешоу и кратко пройдемся по каждому из кандидатов в этом списке.

Итак, пожалуй первым в нашем рейтинге будет Top Gear. Вряд ли, найдется кто-либо, кто не слышал бы об этой британской телепередача, посвящённой автомобилям, причём это касается даже тех людей, которые весьма далеки от автомобильной индустрии в целом. Во многом успех этого телешоу заключается благодаря харизматичной троицы ведущих, которую знают в лицо по всему миру. Кроме того, оригинальный стиль подачи материала нашёл отклик среди телезрителей, что и сделало именно Top Gear, без преувеличения, наиболее популярным автомобильном телешоу в мире.

Не менее популярным шоу, однако, на этот раз из научно-популярного сегмента, является Разрушители Мифов. Включение в каждую программу хорошей теоретической базы, наравне с подходящим хронометражом и запоминающимися ведущими, являются ключевыми факторами, благодаря которым Разрушителем Мифов является, пожалуй, наиболее популярным телешоу в своём жанре.

Британское Шоу талантов X-Фактор не только представило революционный формат, который до этого не применялся на телевидение, но также и стал прообразом для многочисленных вариаций, которые появились в разных странах мира. Несколько сезонов X-Фактор регулярно собирали у экранов миллионы телезрителей, а сама концепция программы позволяет проявить себя многим талантливым людям и раскрыть свои творческие способности перед миллионами зрителей.

Подобно многим российским телешоу, «Кто хочет стать миллионером?» не является собственной разработкой российского ТВ, а представляет собой своеобразный ремейк оригинальной английский телевикторины, запущенной ещё в конце прошлого века. Тем не менее, передача полюбилась многим зрителям, особенно тем, кто хорошо эрудирован либо просто любит форматы телевикторины. За время своего существования передача сменила немело ведущих, среди которых были разные популярные медийные личности, впрочем, сам формат всегда оставался неизменным и сохранял популярность среди телезрителей.

Помимо телешоу, многие сегодня отдают предпочтение ставкам на спорт, поскольку здесь вы можете не только следить за играми любимых команд, но также и имеете все шансы выиграть определённую сумму. Выбрать надежного букмекера не просто, однако, 1хСтавка являясь крупной букмекерской конторой на российском рынке, готова предложить вам свои услуги в качестве надежного место для беттинга. Помните о том, что на ставках Вы можете не только выиграть, но также и крупно проиграть.

Определенно, серьёзным спросом пользуется и весьма противоречивая передача Пусть говорят. Можно бесконечно рассуждать о том, насколько она полезна, и в принципе, и стоит ли её смотреть, однако отрицать тот факт, что у большинства многих хозяек и прочих категорий телезрителей, именно это шоу пользуется, безо всяких сомнений, крупной популярностью, никак не удастся.

Нельзя обойти вниманием и лидера мирового масштаба Поздно Ночью С Конаном О'брайеном. В США это шоу уже давно носит культовый характер, даже несмотря на окончание вещания 10 лет назад . Главное изюминкой этого шоу были беседы со звездными гостями, однако, музыкальные номера также были отличительной чертой этой телепередачи.

Пожалуй, категорией, неразрывно связанной с телевидением, являются и телесериалы, хотя их нельзя отнести к телевизионным передачам в привычном понимании этого слова. Тем не менее, среди большинства телезрителей именно формат сериалов носит наиболее предпочтительный характер. Так, однозначно можно с уверенностью сказать о том, что на сегодняшний день Игра Престолов является наиболее популярным сериалом, а каждый его сезон представляет собой весьма ожидаемое событие среди миллионов телезрителей.

Популярный гангстерский сериал Клан Сопрано также имеет огромную аудиторию телезрителей. Сериал не сходил с экранов в течение 8 лет, а многие из героев этой киноэпопеи стали всеобщими любимчиками и узнаваемыми актерами. Существует множество переводов, в том числе и авторские озвучки, которые довольно популярны.

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Для многих по настоящему культовым стал сериал Доктор Хаус, главным героем которого является эксцентричный, и в то же время, гениальный врач, который способен с точностью поставить диагноз практически любому пациенту. Также много поклонников и у криминальной драмы Декстер, однако эта кинопродукция подойдет только любителям криминального жанра. Не стоит также забывать и об одном из самых дорогих сериалов в истории Рим, к одному из преимуществ которого многие эксперты относят и серьёзный уровень исторической достоверности в сравнение с аналогичными продуктами такого жанра. Любителям детективов к просмотру однозначно рекомендуется и Настоящий Детектив, который затягивает своим запутанным сюжетом и привлекает отличной игрой актёров. Многие эксперты отмечают, что именно первый сезон оказался наиболее удачным, что достигается, в том числе, отличному актерскому составу.