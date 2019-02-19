ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Набор продуктов для семьи в Венесуэле за месяц подорожал на 242%

20.02.2019 06:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Набор продуктов на месяц для семьи из пяти человек в Венесуэле в январе текущего года подорожал на 242% по сравнению с декабрем 2018 года. Такие данные Центра документирования и социального анализа обнародовала во вторник радиостанция Union Radio.


Фото: Reuters

В денежном выражении продуктовая корзина подорожала со 105 тыс. суверенных боливаров (порядка $ 32) до 360 тыс. суверенных боливаров (около $ 111). Для сравнения, минимальная месячная зарплата в Боливарианской Республике составляет после очередного повышения, случившегося в январе, 18 тыс. суверенных боливаров ($ 5,5).

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис. Согласно данным парламента, в январе этого года инфляция в годовом выражении достигла почти 2,7 млн процентов. По итогам 2018 года рост цен в республике достиг почти 1,7 млн процентов.

Согласно оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, из южноамериканской страны уехали уже более 3 млн человек. Правительство Боливарианской Республики не признает существования в стране гуманитарного кризиса.

 
 
Ссылка на источник 100
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для сравнения, минимальная месячная зарплата в Боливарианской Республике составляет после очередного повышения, случившегося в январе, 18 тыс. суверенных...
 
Новости дня
Новости разные
 
20 февраля. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика