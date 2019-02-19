Завещание или дарение. Что лучше?





У каждого человека в жизни наступает такой момент, когда он начинает задумываться о том, как распорядиться своей собственностью, чтобы не доставить проблем своим родным и близким в случае ухода его из жизни.

Обращаясь за консультацией к нотариусу, практически каждый гражданин задает один и тот же вопрос, что лучше подарить или завещать свое имущество?

В каждом конкретном случае необходимо, прежде всего, правильно выяснить волю обратившегося: хочет ли он передать свое имущество при жизни либо оставить распоряжение на случай смерти. Прежде всего, нужно различать понятие дарение и завещание, пишет Право.BY.

Дарение – это когда одна сторона (даритель) безвозмездно передает другой стороне (одаряемому) вещь, например квартиру, в собственность. Главным квалифицирующим признаком договора дарения, несомненно, выступает его безвозмездность. При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор не может быть признан дарением. То есть нельзя обязать сторону принимающую имущество, совершить по отношению к дарителю какие-либо встречные действия, скажем, ухаживать за ним в случае болезни, либо произвести за счет одаряемого захоронение. Единственное, что даритель можете указать в договоре, это что за ним сохраняется право пользования данным жилым помещением, при условии, что он остается проживать в нем на правах члена семьи одаряемого, то есть будете проживать совместно с ним, вести общее хозяйство. Все права собственника переходят от дарителя к одаряемому в момент передачи ему вещи, и одаряемый становится полноправным собственником этой вещи. Он вправе распоряжаться по своему усмотрению этим имуществом без согласия дарителя. Законом предусмотрено единственное исключение, когда требуется согласие при распоряжении жилым помещением, это если даритель будет проживать в данном жилом помещении с собственником на правах его члена семьи.

Необходимо отметить, что расторжение договора дарения по соглашению сторон, зарегистрированного организацией по государственной регистрации и земельному кадастру, невозможно, так как договор, так же как и основанное на нём обязательство, прекращается надлежащим исполнением. Гражданским кодексом Республики Беларусь установлено, что изменение и расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными актами законодательства или договором. Гражданский кодекс Республики Беларусь не предусматривает оснований расторжения прекращенного (исполненного) договорного обязательства по соглашению сторон, в силу того, что нельзя прекратить те отношения (договор), которые уже не существуют (прекращены). Таким образом, расторжение договора, как правомерный способ прекращения обязательства, прекращает лишь неисполненные обязательства.

Завещание – это волеизъявление гражданина по распоряжению имуществом на случай смерти. То есть до смерти гражданин остается полноправным хозяином данного имущества, а после его смерти это имущество переходит к указанным им в завещании лицам в порядке наследования.

Бытует мнение, что завещание можно оспорить, а дарение нет. Однако завещание, как и дарение – это сделка, и если соблюдены все правила составления завещания (его форма, порядок удостоверения, правильно изложена воля завещателя), то есть отвечает всем условиям действительности сделок, которые закон предъявляет к завещанию, то такое завещание не может быть признано недействительным.

Завещание носит сугубо личный характер. Оно не может быть совершено через представителя либо опекуном или попечителем от имени своих подопечных. В завещании может содержаться распоряжение только одного лица. Оно не может быть совершено двумя или более лицами (например, супругами). Завещание может составить только дееспособный гражданин, то есть по возрасту или по состоянию здоровья способный понимать значение своих действий и в силу этого самостоятельно совершать правовые действия, и в частности распоряжаться своим имуществом. Дееспособным гражданин должен быть именно в момент составления завещания. Последующая потеря им дееспособности (например, вследствие душевного заболевания) не влияет на силу завещания. Гражданин может распорядиться путем составления завещания в отношении всего принадлежащего ему имущества либо только его части, завещать имущество одному или нескольким лицам – как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону. Он может завещать имущество Республике Беларусь и её административно-территориальным единицам, организациям – юридическим лицам. Завещатель вправе так же распорядиться любым принадлежащим ему в момент составления завещания на праве собственности имуществом, а также имуществом, собственником которого он может стать на день открытия наследства (например, если гражданин является наследником жилого дома после смерти своих родителей, но свидетельство о праве на наследство он еще не получил, не наступил срок получения его, а он хочет составить завещание по распоряжению своим имуществом, то он может включить в завещание и распоряжение по наследуемому родительскому дому). Законом предусмотрены случаи ограничения свободы завещания. Так завещатель не вправе включать в завещание противоправные и невыполнимые условия получения наследства, не вправе возлагать на назначенных им наследников обязанность в свою очередь распорядиться определенным образом завещанным им имуществом на случай их смерти, например, нельзя в завещании указать, что после смерти жены завещанное ей им имущество переходит во владение сына, так как перешедшее к ней по наследству имущество завещателя считается уже ее собственностью, и она сама вправе распорядиться своим имуществом. Свобода завещания также ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве, когда у наследодателя есть несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособный супруг и родители.

Анастасия Булыня,

нотариус Витебского нотариального округа

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