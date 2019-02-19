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До 10%: топ расчетных карт с максимальным кэшбэком
Рассмотрим карты от белорусских банков с максимальным кэшбэком.
Критериями отбора лучших назначим:
Cashalot от Белгазпромбанка
Продукт подкупает ясностью условий и отсутствием дополнительных ограничений по операциям.
По карте возможны бесконтактные платежи, расчеты Samsung Pay, карта имеет защиту 3D- Secure, обеспечивает доступ к приложениям и дистанционным сервисам Белгазпромбанка.
Cashalot можно заказать через дистанционные каналы с получением по почте без посещения офисов банка.
PayOkay от МТБанка – карта, заряженная новыми впечатлениями
Стандарт – Mastercard, валюта – белорусские рубли.
По этой карте можно получить кэшбэк в размере от 0,5% до 5% за расчеты по всему миру:
Ограничений по выдаче у карты нет. Сервисное обслуживание – 19,90 руб. в год. Проценты на остаток не начисляются. Картой удобно пользоваться за пределами Беларуси, т.к. установлен специальный курс за расчеты. Также предусмотрена страховка в подарок при выезде заграницу.
Безопасность операций обеспечивает система 3D Secure, быстроту расчетов на кассе – технология PayPass.
Mastercard World от Белгазпромбанка
Стандарт – Mastercard. Карта эмитируется в
Расчеты за товары и услуги обеспечивают кэшбэк до 1,5%. Величина и условия возврата регулируются положением Банка о вознаграждениях для физических лиц.
По карте возможны бесконтактные платежи, расчеты Samsung Pay, карта имеет защиту 3D Secure, обеспечивает доступ к приложениям и дистанционным сервисам Белгазпромбанка.
На сумму остатка карт-счета начисляется 0,1%.
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Кэшбэк возврат части потраченных средств самый выгодный способ заработка на использовании дебетовой карты, он не требует держать средства на карт-счете или как-то...
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