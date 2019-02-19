До 10%: топ расчетных карт с максимальным кэшбэком

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Банки Беларуси предлагают широкий спектр дебетовых расчетных карт, а кэшбэк становится одним из критериев выбора наилучшего варианта.

Рассмотрим карты от белорусских банков с максимальным кэшбэком.

Критериями отбора лучших назначим:

величину кэшбэка;

стоимость обслуживания;

величину процентной ставки на остаток средств карт-счета;

особые условия и ограничения при выдаче и использовании.

Cashalot от Белгазпромбанка

Выгодная расчетная карта по сочетанию расходов и бонусов. Основные условия карты выглядят так:

до 10% кэшбэк в сети партнеров Белгазпромбанка;

до 1% возврата на другие покупки в т.ч. совершенные в белорусских интернет-магазинах;

максимальный размер кэшбэка не ограничен;

плата за обслуживание карты не взимается;

на сумму остатка карт-счета начисляется 0,1%.

Продукт подкупает ясностью условий и отсутствием дополнительных ограничений по операциям.

По карте возможны бесконтактные платежи, расчеты Samsung Pay, карта имеет защиту 3D- Secure, обеспечивает доступ к приложениям и дистанционным сервисам Белгазпромбанка.

Cashalot можно заказать через дистанционные каналы с получением по почте без посещения офисов банка.

PayOkay от МТБанка – карта, заряженная новыми впечатлениями

Стандарт – Mastercard, валюта – белорусские рубли.

По этой карте можно получить кэшбэк в размере от 0,5% до 5% за расчеты по всему миру:

0,5% - продовольственные магазины и супермаркеты;

1,5% - все остальные покупки, в том числе онлайн;

3% - онлайн-покупки на Алиэкспресс, Амазон и АлиБаба;

5% при покупках на booking.com и возврате Tax Free.

Ограничений по выдаче у карты нет. Сервисное обслуживание – 19,90 руб. в год. Проценты на остаток не начисляются. Картой удобно пользоваться за пределами Беларуси, т.к. установлен специальный курс за расчеты. Также предусмотрена страховка в подарок при выезде заграницу.

Карта PayOkay оформляется как оффлайн (в РКЦ), так и удаленно онлайн: на сайте банка, через систему «Мой Банк» с доставкой на дом (по желанию). Карта пополняется с помощью интернет-банка, мобильного банка, через ЕРИП, онлайн-сервис perevod.mtbank.by или приложение Denegram без комиссии со стороны МТБанка. оформляется как оффлайн (в РКЦ), так и удаленно онлайн: на сайте банка, через систему «Мой Банк» с доставкой на дом (по желанию). Карта пополняется с помощью интернет-банка, мобильного банка, через ЕРИП, онлайн-сервис perevod.mtbank.by или приложение Denegram без комиссии со стороны МТБанка.

Безопасность операций обеспечивает система 3D Secure, быстроту расчетов на кассе – технология PayPass.

Mastercard World от Белгазпромбанка

Стандарт – Mastercard. Карта эмитируется в белорусских и российских рублях , долларах США , ЕВРО , польских злотых .

Расчеты за товары и услуги обеспечивают кэшбэк до 1,5%. Величина и условия возврата регулируются положением Банка о вознаграждениях для физических лиц.

По карте возможны бесконтактные платежи, расчеты Samsung Pay, карта имеет защиту 3D Secure, обеспечивает доступ к приложениям и дистанционным сервисам Белгазпромбанка.

На сумму остатка карт-счета начисляется 0,1%.