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От собора до «Короны»: сквер «Любви, семьи и верности» обретает реальные очертания

20.02.2019 — Разное | Soligorsk News  
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12 февраля 2019 11:12 3885

От собора до «Короны»: сквер «Любви, семьи и верности» обретает реальные очертания. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. ИСТОЧНИК: str3.by

Специалисты ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» работают над реализацией проекта по дальнейшему благоустройству сквера «Любви, семьи и верности», заложенного 25 августа 2018 года рядом с Христорождественским собором.  

От собора до «Короны»: сквер «Любви, семьи и верности» обретает реальные очертания

В частности, это вторая и третья очереди благоустройства сквера. Территориально они располагаются между Христорождествеским собором и торговым центром «Корона».

Проект благоустройства земель общего пользования между улицами К. Заслонова и ул. Железнодорожная в Солигорске с организацией сквера разработали специалисты Проектно-конструкторской мастерской «Стройпроект» стройтрест № 3. Он предусматривает несколько тротуарных дорожек из мелкоштучной плитки с меняющейся шириной (от 2 до 8  метров), безшовное резиновое покрытие, детскую площадку, зоны отдыха, фонтан, малые архитектурные формы и искусственные неровности, ландшафтное озеленение. Планируется закладка аллеи арт-объектов.

От собора до «Короны»: сквер «Любви, семьи и верности» обретает реальные очертания

Сегодня на месте, где в скором времени все это и расположится, специалисты СУ-149 ведут работы по замене и перекладке инженерных коммуникаций. Так, предстоит заменить более 300 метров напорной канализации, более 100 – самотечной, водопровода – 150, ливневой канализации – более 100 метров. В планах и замена 250 метров теплосетей в пятне благоустройства сквера.

При выполнении работ у канализационных коллекторов строители столкнулись с высоким уровнем грунтовых вод. В водопонижении нуждаются сразу несколько точек в пятне застройки будущего сквера. В одной из таких точек водопонизительная установка откакачивает воду круглосуточно.

От собора до «Короны»: сквер «Любви, семьи и верности» обретает реальные очертания

Ожидается, что работы за замене инженерной инфраструктуры будут завершены в апреле, когда можно будет приступить непосредственно к благоустройству.

В пятно благоустройства сквера, кстати, попадает и насосная станция, и соседствующая рядом станция техобслуживания автомобилей.

Окончание благоустройства сквера намечено на август, однако, не исключено, что строители сделают подарок городу к 3 июля, Дню независимости и 75 годовщине освобождения Беларуси.

От собора до «Короны»: сквер «Любви, семьи и верности» обретает реальные очертания

Летом 2018 года, в год 60-летия Солигорска, устройством сквера «Любви, семьи и верности», который венчает ротонда с ростовым скульптурным изображением святой великомученицы Варвары — небесной покровительницы шахтеров и всех тружеников горнодобывающего дела, также занимались специалисты СУ-149 стройтреста № 4. Работы ими были выполнены в сжатые сроки.

Кстати, авторами скульптурной композиции являются Константин Владимирович Селиханов, Евгений Алексеевич Колчев и Андрей Владимирович Косиков. Все они — члены Белорусского союза художников, признанные мастера своего дела. К слову, Константин Селиханов — внук Сергея Ивановича Селиханова, автора всемирно известного монумента «Непокоренный человек» в мемориальном комплексе «Хатынь». Кстати, именно за реконструкцию этого государственного мемориального комплекса, которая была завершена в 2004 году, руководство и коллектив стройтреста № 3 было удостоено Благодарности Президента Республики Беларусь.

Автор статьи и фото: Александр КОЛЕСНИКОВ. Источник: str3.by.

©Информационный отдел
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12 февраля 2019 11:12 3885 От собора до «Короны»: сквер «Любви, семьи и...
 
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