Румас: Средняя зарплата в Беларуси в январе составила 982 рубля

Ключевая задача Правительства в 2019 году - повышение эффективности и конкурентоспособности госсектора, об этом сообщил премьер-министр Сергей Румас.

Он также сказал об итогах года. Из семи важнейших показателей прогноза не выполнен результирующий – темп роста ВВП, который на 0,5% сложился ниже прогноза: 103% при плане 103,5%, сообщили в Софмине.

«Основное негативное влияние на данный показатель оказало снижение добавленной стоимости в сельском хозяйстве. Но это не значит, что все другие отрасли сработали эффективно, и с максимальной отдачей».

В то же время сформировано положительное сальдо внешней торговли в размере почти $700 млн. В прогнозном коридоре удержана инфляция. За 2018 год реальные доходы населения приросли на 8%. Это в 2,5 раза выше прогноза. Реальная заработная плата выросла на 11,6%, в том числе в бюджетной сфере – почти на 14%.