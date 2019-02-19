ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Румас: Средняя зарплата в Беларуси в январе составила 982 рубля

20.02.2019 07:12 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Румас: Средняя зарплата в Беларуси в январе составила 982 рубля
Фото из открытых источников

Ключевая задача Правительства в 2019 году - повышение эффективности и конкурентоспособности госсектора, об этом сообщил премьер-министр Сергей Румас.

Он также сказал об итогах года. Из семи важнейших показателей прогноза не выполнен результирующий – темп роста ВВП, который на 0,5% сложился ниже прогноза: 103% при плане 103,5%, сообщили в Софмине.

«Основное негативное влияние на данный показатель оказало снижение добавленной стоимости в сельском хозяйстве. Но это не значит, что все другие отрасли сработали эффективно, и с максимальной отдачей».

В то же время сформировано положительное сальдо внешней торговли в размере почти $700 млн. В прогнозном коридоре удержана инфляция. За 2018 год реальные доходы населения приросли на 8%. Это в 2,5 раза выше прогноза. Реальная заработная плата выросла на 11,6%, в том числе в бюджетной сфере – почти на 14%. 

«Уже есть статистика за январь - средняя зарплата составила 982 руб. и, в принципе, находится в рамках прогноза Правительства». 

Румас: Средняя зарплата в Беларуси в январе составила 982 рубля
Реальные денежные доходы белорусов в 2018 году выросли на 8%
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итоги социально-экономического развития Беларуси в 2018 году, оценка первого квартала и выполнение ключевых параметров 2019 года обсуждались на заседании Совета...
 
Новости дня
Новости разные
 
Завещание или дарение. Что лучше?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика