Минчанин построил дачу, непохожую на все другие. На 50 «квадратах» ему удалось разместить все

В дачном поселке «Фантазия-1», который находится в 27 километрах от Минска, появился дом с необычным фасадом. Внешне он выбивается из привычных дачных домиков и больше напоминает амбар. Хозяин дома говорит, что в этом и была задумка. «Идея пришла из Англии — там раньше было модно переделывать амбары под современное жилье. Мне это было симпатично, решил сам построить такой дом», — рассказал Евгений Коротких. Подробнее о необычном доме — в материале.





Фасад: дерево и металл

— Давно интересуюсь архитектурой и дизайном. Из стилей всегда нравился индустриальный, поэтому, когда решил строить дом, хотел, чтобы он выглядел минималистично и был похож на амбар, который переделали под современное жилье. В этом очень пригодился опыт англичан и ирландцев. Конечно, я ничего не переделывал, а строил все с нуля.

В отделке фасада Евгений использовал два материала — металл и дерево.





— Считаю, что больше трех разных покрытий сочетать между собой нельзя — вид уже будет не тот. Стены дома обшиты металлопрофилем, выкрашенным в черный цвет, а также деревом. Оба материала идеально дополняют друг друга: дерево дает металлу теплоту, и дом выглядит домом, а не индустриальным объектом.

В качестве кровельного материала хозяин использовал профилированный металлолист. Для кровли такие листы идут большей толщины, соответственно, срок службы у них больше.

Первый этаж

Небольшую площадь дома — всего 50 квадратных метров — Евгений использовал максимально рационально.





В доме два уровня. Первый — с потолком в пять метров. Этот архитектурный прием в основном используют для того, чтобы даже при небольшой площади у человека было ощущение пространства.





Первый этаж дома хозяин отдал под гостиную с кухней, спальню и санузел.

— Хотелось максимально отдать площадь жилым зонам — полезному пространству, — говорит Евгений. — Ну что такое коридор? Зашли, оставили куртку и больше им не пользуетесь. Поэтому и отдал под холл минимальную площадь.





Небольшая, но функциональная кухня переходит в гостиную зону. Высокий потолок действительно дает ощущение большого пространства.





— Планируя кухню-гостиную, специально продумал отдельный выход из нее на террасу. Это сокращает транзитный путь: приготовил кофе — и не нужно что-то обходить, нести его через весь дом. А так, получается, взял и прямо из кухни вышел на террасу. Ведь жизнь за городом тем и прекрасна, что мы больше бываем на свежем воздухе.





Второй этаж

— На втором этаже под скатами кровли разместилась вторая спальня. Там еще осталось место для гардероба или рабочей зоны.

Говоря про отделку дома, Евгений признается, что хотел уйти от традиционной обшивки стен деревом.





— Нет ничего лучше белой окрашенной стены — белая ровная поверхность не выйдет из моды никогда. До покраски стены обшили гипсокартоном и нанесли на них полимерное покрытие с помощью компрессора. Выбрал его из-за того, что оно очень износоустойчиво и практично в эксплуатации. Также использовал и деревянные элементы. Дерево хорошо в том случае, когда оно используется локально, — тогда оно смотрится теплее и отлично дополняет белый интерьер.





На пол Евгений положил ламинат. Говорит, что это одно из самых бюджетных покрытий, которое хорошо подходит для эксплуатации загородного дома.





— Он более износоустойчив. Я его даже в санузле уложил, но только уже влагостойкий. По цене этот ламинат близок к хорошей плитке, но по визуальному восприятию гораздо приятнее. В нем не видны швы, приятно по нему ходить. Да и плитку сложнее заменить, чем ламинат. Надоело — за день все сделать можно.





Столешница под умывальник сделана из ДСП.

— Все-таки дерево во влажном помещении может поменять свою форму, цвет, геометрию. Может, это и не суперэкологичный материал, но зато ДСП хорошего качества выдержит любую нагрузку.

Терраса

Для настила террасы Евгений использовал лиственницу, под которую, признается, с трудом подобрал нужный оттенок дерева для фасада.





— У нее специфический оттенок, и при намокании у нее большой цветовой спектр по тонам. И итоге все получилось так, как задумал.