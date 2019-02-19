Как заплатить за телефон и квартиру с карточки без доступа к интернету

Не очень часто, но бывают ситуации, когда нет возможности подключиться к интернету, а именно в этот момент нужно забросить деньги на телефон, проверить баланс карты или вовсе ее заблокировать. В этих случаях выручают USSD- и SMS-запросы, которые можно отправить в банк круглосуточно и без доступа в интернет. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках доступна эта услуга и какие комбинации нужны для того или иного запроса.
USSD-банкинг работает так: вы вводите на телефоне определенную комбинацию цифр, начинающуюся «*» и заканчивающуюся «#» и нажимаете «вызов». В каких-то банках сразу обрабатывается запрос, а в каких-то вам нужно будет пройти еще несколько «шагов» для завершения операции.
В большинстве банков USSD-банкинг не требует дополнительной регистрации, но в некоторых случаях услугу нужно подключать через интернет-банк, инфокиоск или в отделении. В интернет-банке может быть списана символическая плата (1-3 копейки). За отправку запросов со стороны банка комиссия не взимается, мобильные операторы снимают плату, но тоже очень условную.
С SMS-банкингом дело обстоит сложнее. Чтобы отправить верный запрос (сообщение), нужно быть очень внимательным и терпеливым (букв и цифр будет много). Как правило, слова вводятся латиницей, комбинации не разделяются пробелом, иногда используется знак «*». Если вы сомневаетесь, как правильно оформить сообщение, можете обратиться сначала в справку, чтобы вам выслали шаблон SMS под ваш запрос.
Подключить SMS-банкинг можно через интернет-банк, инфокиоск или в отделении банка (кроме БСБ-Банка – без регистрации). При подключении через интернет-банк может быть списана символическая комиссия. За отправку SMS-запросов списывается плата в соответствии с вашим тарифом мобильной связи.
3. оплата некоторых услуг и погашение кредитов ( oplata <пароль> <сумма> <идентификатор платежа> <индивидуальные данные платежа>).
Смс пишется в установленном формате, латинскими буквами. Сумма платежа (номер телефона или номер лицевого счета) набирается только цифрами без разделителей. Один пробел ставится только между отдельными элементами смс (например, между паролем и суммой платежа).
Беларусбанк
У кого подключен смс-банкинг, могут оплачивать моб.связь МТС с помощью USSD-запроса: *111*611#
Можно отправить смс на номер 611 и выполнить действия:
4. оплачивать связь (*128*4*1/2/3*6 последних цифр карты*номер телефона (напр,263243214)*сумма в BYN (напр,3,50)#);
5. минивыписка (*128*3*1*6 последних цифр карты#)
и другие операции.
Смс можно отправлять на номер 2472 и выполнить действия:
1. узнать баланс (!BAL123456);
2. блокировка / разблокировка карты (!BLC123456 / !UBL123456)
3. список последних 5 операций по карте ( !SPR123456);
4. подключение/отключение смс-информирования ( !STA123456/!STO123456) и другие услуги.
123456 – последние шесть цифр карты
Банк ВТБ (Беларусь)
С помощью USSD-запроса доступны:
1. блокировка карты (*130*2*1*XXXX#);
2. баланс (если с моб. телефона, указанного в анкете и услуга «SMS-банкинг» незарегистрирована: *130*1*1*XXXX# ; если с моб. телефона, указанного при регистрации услуги «SMS-банкинг»: *130*1*2*XXXX# );
3. запрос на кредит (*130*3#);
4. информация об объеме операций за месяц (*130*4*XXXX#);
5. информация о начисленных баллах в рамках программы "Расширяй горизонты с ВТБ и Mastercard" (*130*5#)
XXXX – последние четыре цифры номера карточки.
Смс можно отправлять на номер 1213 и выполнить действия:
3. оплата некоторых услуг и погашение кредитов ( oplata <пароль> <сумма> <идентификатор платежа> <индивидуальные данные платежа>).
Смс пишется в установленном формате, латинскими буквами. Сумма платежа (номер телефона или номер лицевого счета) набирается только цифрами без разделителей. Один пробел ставится только между отдельными элементами смс (например, между паролем и суммой платежа).
Беларусбанк
У кого подключен смс-банкинг, могут оплачивать моб.связь МТС с помощью USSD-запроса: *111*611#
Можно отправить смс на номер 611 и выполнить действия:
4. оплачивать связь (*128*4*1/2/3*6 последних цифр карты*номер телефона (напр,263243214)*сумма в BYN (напр,3,50)#);
5. минивыписка (*128*3*1*6 последних цифр карты#)
и другие операции.
Смс можно отправлять на номер 2472 и выполнить действия:
1. узнать баланс (!BAL123456);
2. блокировка / разблокировка карты (!BLC123456 / !UBL123456)
3. список последних 5 операций по карте ( !SPR123456);
4. подключение/отключение смс-информирования ( !STA123456/!STO123456) и другие услуги.
123456 – последние шесть цифр карты
Банк ВТБ (Беларусь)
С помощью USSD-запроса доступны:
1. блокировка карты (*130*2*1*XXXX#);
2. баланс (если с моб. телефона, указанного в анкете и услуга «SMS-банкинг» незарегистрирована: *130*1*1*XXXX# ; если с моб. телефона, указанного при регистрации услуги «SMS-банкинг»: *130*1*2*XXXX# );
3. запрос на кредит (*130*3#);
4. информация об объеме операций за месяц (*130*4*XXXX#);
5. информация о начисленных баллах в рамках программы "Расширяй горизонты с ВТБ и Mastercard" (*130*5#)
XXXX – последние четыре цифры номера карточки.
Смс можно отправлять на номер 1213 и выполнить действия: