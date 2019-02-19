Как заплатить за телефон и квартиру с карточки без доступа к интернету

Не очень часто, но бывают ситуации, когда нет возможности подключиться к интернету, а именно в этот момент нужно забросить деньги на телефон, проверить баланс карты или вовсе ее заблокировать. В этих случаях выручают USSD- и SMS-запросы, которые можно отправить в банк круглосуточно и без доступа в интернет. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках доступна эта услуга и какие комбинации нужны для того или иного запроса.



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USSD-банкинг работает так: вы вводите на телефоне определенную комбинацию цифр, начинающуюся «*» и заканчивающуюся «#» и нажимаете «вызов». В каких-то банках сразу обрабатывается запрос, а в каких-то вам нужно будет пройти еще несколько «шагов» для завершения операции.

В большинстве банков USSD-банкинг не требует дополнительной регистрации, но в некоторых случаях услугу нужно подключать через интернет-банк, инфокиоск или в отделении. В интернет-банке может быть списана символическая плата (1-3 копейки). За отправку запросов со стороны банка комиссия не взимается, мобильные операторы снимают плату, но тоже очень условную.

С SMS-банкингом дело обстоит сложнее. Чтобы отправить верный запрос (сообщение), нужно быть очень внимательным и терпеливым (букв и цифр будет много). Как правило, слова вводятся латиницей, комбинации не разделяются пробелом, иногда используется знак «*». Если вы сомневаетесь, как правильно оформить сообщение, можете обратиться сначала в справку, чтобы вам выслали шаблон SMS под ваш запрос.

Подключить SMS-банкинг можно через интернет-банк, инфокиоск или в отделении банка (кроме БСБ-Банка – без регистрации). При подключении через интернет-банк может быть списана символическая комиссия. За отправку SMS-запросов списывается плата в соответствии с вашим тарифом мобильной связи.

В таблице мы собрали самые нужные запросы и расписали, как их отправлять.

Описание USSD-запросов Описание SMS-запросов Белагропромбанк С помощью USSD-запроса можно: 1. смотреть баланс на карте (*250*0*1234#, где 1234 - 4 последние цифры номера вашей карточки), 2. оплачивать коммунальные услуги, Интернет, мобильную связь и др (*250*3#, *250*4# и *250*2# соответственно), 3. просматривать курсы валют (*250*9#), 4. блокировать/разблокировать карточку (*250*5*1# / *250*5*2#), 5. заказывать звонок специалиста контакт-центра (*250*8#) и другие операции. Можно отправить смс на номер 1250 и выполнить действия: 1. посмотреть баланс (ostatok <пароль>); 2. блокировка / разблокировка карты ( block <пароль> / unblock <пароль>); 3. оплата некоторых услуг и погашение кредитов ( oplata <пароль> <сумма> <идентификатор платежа> <индивидуальные данные платежа>). Смс пишется в установленном формате, латинскими буквами. Сумма платежа (номер телефона или номер лицевого счета) набирается только цифрами без разделителей. Один пробел ставится только между отдельными элементами смс (например, между паролем и суммой платежа). Беларусбанк У кого подключен смс-банкинг, могут оплачивать моб.связь МТС с помощью USSD-запроса: *111*611# Можно отправить смс на номер 611 и выполнить действия: 1. посмотреть баланс (Ostatok пробел Пароль); 2. блокировка / разблокировка карты (Block пробел Пароль/ Unblock пробел Пароль); 3. оплата некоторых услуг ( Oplata пробел Пароль пробел Сумма Оплаты пробел Идентификатор пробел Данные Плательщика); 4.получить справку ( Spravka). Слова нужно набирать только латинскими буквами. Данные плательщика вводятся цифрами без разделителей и пробелов. Белгазпромбанк С помощью USSD-запроса можно: 1. смотреть баланс (*128*1*последние 6 цифр карты#), 2. запрос на получение пин-кода ( *128*2*7*последние 4 цифры карты#), 3. блокировать/разблокировать карточку (*128*2*1*последние 6 цифр карты# / *128*2*2*последние 6 цифр карты#); 4. оплачивать связь (*128*4*1/2/3*6 последних цифр карты*номер телефона (напр,263243214)*сумма в BYN (напр,3,50)#); 5. минивыписка (*128*3*1*6 последних цифр карты#) и другие операции. Смс можно отправлять на номер 2472 и выполнить действия: 1. узнать баланс (!BAL123456); 2. блокировка / разблокировка карты (!BLC123456 / !UBL123456) 3. список последних 5 операций по карте ( !SPR123456); 4. подключение/отключение смс-информирования ( !STA123456/!STO123456) и другие услуги. 123456 – последние шесть цифр карты Банк ВТБ (Беларусь) С помощью USSD-запроса доступны: 1. блокировка карты (*130*2*1*XXXX#); 2. баланс (если с моб. телефона, указанного в анкете и услуга «SMS-банкинг» незарегистрирована: *130*1*1*XXXX# ; если с моб. телефона, указанного при регистрации услуги «SMS-банкинг»: *130*1*2*XXXX# ); 3. запрос на кредит (*130*3#); 4. информация об объеме операций за месяц (*130*4*XXXX#); 5. информация о начисленных баллах в рамках программы "Расширяй горизонты с ВТБ и Mastercard" (*130*5#) XXXX – последние четыре цифры номера карточки. Смс можно отправлять на номер 1213 и выполнить действия: 1. узнать баланс (BalХХХХ); 2. оплата моб.связи (PayXXXX <пробел>VEL/MTS/LIFE <пробел>Номер телефона<пробел>Сумма оплаты. Номер телефона - вводится 9 цифр, первые две – код оператора, оставшиеся 7 - полный номер моб. телефона); 3. оплата комм.услуг ( PayXXXX <пробел>Идентификатор <пробел>Номер лицевого счета<пробел>Сумма оплаты) 4. отключение смс-информирования (Dis) XXXX – последние четыре цифры номера карточки Идея Банк С помощью USSD-запроса доступны: 1. баланс (*755*4 последние цифры карты#); 2. сумма до закрытия кредита (*755*9*РНС# ) 3. подключение смс-информирования (*755*8*4 последние цифры карты#). Не подключена МТБанк С помощью USSD-запроса доступны: 1. баланс (*199*1*NNNN#); 2. заблокировать/разблокировать карту (*199*2*NNNN# / *199*3*NNNN#). 3. заказать звонок из банка ( *199*4#) NNNN – 4 последние цифры карты. Не подключена Паритетбанк Не подключена. Отправить смс на номер 1226 – для Velcom, МТС и на 622 – для Life:), можно выполнить действия: 1. баланс ( BALANCE [номер карточки]); 2. оплата многочисленных услуг (PAY [номер карточки]<пробел> [услуга] <пробел> [лицевой счет] <пробел> [сумма]) 3. справка ( INFO). [номер карточки] – 4 последние цифры карты. Приорбанк С помощью USSD-запроса доступны: 1. баланс ( *212*1*1234*1#); 2. смена пароля ( *212*100#) 3. оплата моб.связи для МТС ( *212*4*2*1234*1*5111111*1000#, где 1000 – сумма платежа, а 5111111 – номер телефона); 4. Блокировка (*212*100#) и другие операции. 1234 – от 4-х до 10-и цифр. Отправить смс на номер 1212 и выполнить действия: 1. смена пароля ( PA <старый пароль> <новый пароль>); 2. баланс ( OS <пароль> <синоним>); 3. синонимы можно узнать по запросу SP <пароль>; 4.Блокировка карты ( BL <пароль > <день> <месяц> <год>; день и месяц указывается без нолей, год – 4 цифры); 5. оплата услуг ( OP <пароль> <синоним> <идентификатор> <номер> <сумма>); 6. запрос шаблона для конкретной команды (H <имя команды>) и другие операции. Белорусский народный банк Не подключена. Отправить смс на номер 1214 и выполнить действия: 1. баланс (ostatok1234 или остаток1234); 2. oплата связи ( oplata velcom/ mts/ life 291112233 10, где 10 – сумма платежа, может быть любой); 3. справка (ohelp); и другие оплаты (интернет, свет, газ, квартплата). Белинвестбанк С помощью USSD-запроса доступны: 1. баланс (*146*1*ХХХХ#); 2. блокировка/разблокировка карточки (*146*2*ХХХХ# /*146*3*ХХХХ#) ХХХХ – 4 последние цифры номера карточки Отправить смс на номер 1239. Смс должно отправляться с номера, указанного при регистрации в банкомате/инфокиоске. Должно быть набрано латинскими буквами. Для оплаты текст смс должен начинается с псевдонима, который определяется клиентом самостоятельно при регистрации в SMS-банкинг. 1. баланс (<Псевдоним>*<код доступа>, например BALANCE *7777) 2. мини-выписка (VYPISKA *7777) 3. оплата связи (VELCOM*1.00*7777). БСБ Банк Не подключена. Отправить смс на номер 1235 и выполнить действия: 1. цифра 2 в сообщении для уточнения карт-счета. 2. цифра 1 для уточнения баланса; 3. слово block для блокировки карты Смс нужно отправлять с телефона ,внесенного в базу банка. БПС-Сбербанк У кого подключен смс-банкинг, могут оплачивать моб.связь МТС с помощью USSD-запроса: *111*1222#. Далее указать пароль на доступ к услуге SMS-банкинг и сумму платежа. Отправить смс на номер 1222. Все смс будут одного вида: <тип операции> <пароль> <сумма платежа> <код платежа> <индивидуальные данные платежа> Типы операций: OSTATOK – баланс карты OPLATA - оплата услуг DOLG - информация о задолженности по услуге или кредиту BLOCK/ UNBLOCK – блокировка/разблокировка карты SPRAVKA – список команд, доступных для SMS-банкинга OTMENA – отмена регистрации услуги SMS-банкинг.

Описание USSD-запросов Описание SMS-запросов Белагропромбанк С помощью USSD-запроса можно: 1. смотреть баланс на карте (*250*0*1234#, где 1234 - 4 последние цифры номера вашей карточки), 2. оплачивать коммунальные услуги, Интернет, мобильную связь и др (*250*3#, *250*4# и *250*2# соответственно), 3. просматривать курсы валют (*250*9#), 4. блокировать/разблокировать карточку (*250*5*1# / *250*5*2#), 5. заказывать звонок специалиста контакт-центра (*250*8#) и другие операции. Можно отправить смс на номер 1250 и выполнить действия: 1. посмотреть баланс (ostatok <пароль>); 2. блокировка / разблокировка карты ( block <пароль> / unblock <пароль>); 3. оплата некоторых услуг и погашение кредитов ( oplata <пароль> <сумма> <идентификатор платежа> <индивидуальные данные платежа>). Смс пишется в установленном формате, латинскими буквами. Сумма платежа (номер телефона или номер лицевого счета) набирается только цифрами без разделителей. Один пробел ставится только между отдельными элементами смс (например, между паролем и суммой платежа). Беларусбанк У кого подключен смс-банкинг, могут оплачивать моб.связь МТС с помощью USSD-запроса: *111*611# Можно отправить смс на номер 611 и выполнить действия: 1. посмотреть баланс ( Ostatok пробел Пароль); 2. блокировка / разблокировка карты ( Block пробел Пароль/ Unblock пробел Пароль); 3. оплата некоторых услуг ( Oplata пробел Пароль пробел Сумма Оплаты пробел Идентификатор пробел Данные Плательщика); 4.получить справку ( Spravka). Слова нужно набирать только латинскими буквами. Данные плательщика вводятся цифрами без разделителей и пробелов. Белгазпромбанк С помощью USSD-запроса можно: 1. смотреть баланс (*128*1*последние 6 цифр карты#), 2. запрос на получение пин-кода ( *128*2*7*последние 4 цифры карты#), 3. блокировать/разблокировать карточку (*128*2*1*последние 6 цифр карты# / *128*2*2*последние 6 цифр карты#); 4. оплачивать связь (*128*4*1/2/3*6 последних цифр карты*номер телефона (напр,263243214)*сумма в BYN (напр,3,50)#); 5. минивыписка (*128*3*1*6 последних цифр карты#) и другие операции. Смс можно отправлять на номер 2472 и выполнить действия: 1. узнать баланс (!BAL123456); 2. блокировка / разблокировка карты (!BLC123456 / !UBL123456) 3. список последних 5 операций по карте ( !SPR123456); 4. подключение/отключение смс-информирования ( !STA123456/!STO123456) и другие услуги. 123456 – последние шесть цифр карты Банк ВТБ (Беларусь) С помощью USSD-запроса доступны: 1. блокировка карты (*130*2*1*XXXX#); 2. баланс (если с моб. телефона, указанного в анкете и услуга «SMS-банкинг» незарегистрирована: *130*1*1*XXXX# ; если с моб. телефона, указанного при регистрации услуги «SMS-банкинг»: *130*1*2*XXXX# ); 3. запрос на кредит (*130*3#); 4. информация об объеме операций за месяц (*130*4*XXXX#); 5. информация о начисленных баллах в рамках программы "Расширяй горизонты с ВТБ и Mastercard" (*130*5#) XXXX – последние четыре цифры номера карточки. Смс можно отправлять на номер 1213 и выполнить действия: 1. узнать баланс (BalХХХХ); 2. оплата моб.связи (PayXXXX <пробел>VEL/MTS/LIFE <пробел>Номер телефона<пробел>Сумма оплаты. Номер телефона - вводится 9 цифр, первые две – код оператора, оставшиеся 7 - полный номер моб. телефона); 3. оплата комм.услуг ( PayXXXX <пробел>Идентификатор <пробел>Номер лицевого счета<пробел>Сумма оплаты) 4. отключение смс-информирования (Dis) XXXX – последние четыре цифры номера карточки Идея Банк С помощью USSD-запроса доступны: 1. баланс (*755*4 последние цифры карты#); 2. сумма до закрытия кредита (*755*9*РНС# ) 3. подключение смс-информирования (*755*8*4 последние цифры карты#). Не подключена МТБанк С помощью USSD-запроса доступны: 1. баланс (*199*1*NNNN#); 2. заблокировать/разблокировать карту (*199*2*NNNN# / *199*3*NNNN#). 3. заказать звонок из банка ( *199*4#) NNNN – 4 последние цифры карты. Не подключена Паритетбанк Не подключена. Отправить смс на номер 1226 – для Velcom, МТС и на 622 – для Life:), можно выполнить действия: 1. баланс ( BALANCE [номер карточки]); 2. оплата многочисленных услуг (PAY [номер карточки]<пробел> [услуга] <пробел> [лицевой счет] <пробел> [сумма]) 3. справка ( INFO). [номер карточки] – 4 последние цифры карты. Приорбанк С помощью USSD-запроса доступны: 1. баланс ( *212*1*1234*1#); 2. смена пароля ( *212*100#) 3. оплата моб.связи для МТС ( *212*4*2*1234*1*5111111*1000#, где 1000 – сумма платежа, а 5111111 – номер телефона); 4. Блокировка (*212*100#) и другие операции. 1234 – от 4-х до 10-и цифр. Отправить смс на номер 1212 и выполнить действия: 1. смена пароля ( PA <старый пароль> <новый пароль>); 2. баланс ( OS <пароль> <синоним>); 3. синонимы можно узнать по запросу SP <пароль>; 4.Блокировка карты ( BL <пароль > <день> <месяц> <год>; день и месяц указывается без нолей, год – 4 цифры); 5. оплата услуг ( OP <пароль> <синоним> <идентификатор> <номер> <сумма>); 6. запрос шаблона для конкретной команды (H <имя команды>) и другие операции. Белорусский народный банк Не подключена. Отправить смс на номер 1214 и выполнить действия: 1. баланс (ostatok1234 или остаток1234); 2. oплата связи ( oplata velcom/ mts/ life 291112233 10, где 10 – сумма платежа, может быть любой); 3. справка (ohelp); и другие оплаты (интернет, свет, газ, квартплата). Белинвестбанк С помощью USSD-запроса доступны: 1. баланс (*146*1*ХХХХ#); 2. блокировка/разблокировка карточки (*146*2*ХХХХ# /*146*3*ХХХХ#) ХХХХ – 4 последние цифры номера карточки Отправить смс на номер 1239. Смс должно отправляться с номера, указанного при регистрации в банкомате/инфокиоске. Должно быть набрано латинскими буквами. Для оплаты текст смс должен начинается с псевдонима, который определяется клиентом самостоятельно при регистрации в SMS-банкинг. 1. баланс (<Псевдоним>*<код доступа>, например BALANCE *7777) 2. мини-выписка (VYPISKA *7777) 3. оплата связи (VELCOM*1.00*7777). БСБ Банк Не подключена. Отправить смс на номер 1235 и выполнить действия: 1. цифра 2 в сообщении для уточнения карт-счета. 2. цифра 1 для уточнения баланса; 3. слово block для блокировки карты Смс нужно отправлять с телефона ,внесенного в базу банка. БПС-Сбербанк У кого подключен смс-банкинг, могут оплачивать моб.связь МТС с помощью USSD-запроса: *111*1222#. Далее указать пароль на доступ к услуге SMS-банкинг и сумму платежа. Отправить смс на номер 1222. Все смс будут одного вида: <тип операции> <пароль> <сумма платежа> <код платежа> <индивидуальные данные платежа> Типы операций: OSTATOK – баланс карты OPLATA - оплата услуг DOLG - информация о задолженности по услуге или кредиту BLOCK/ UNBLOCK – блокировка/разблокировка карты SPRAVKA – список команд, доступных для SMS-банкинга OTMENA – отмена регистрации услуги SMS-банкинг.