ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как заплатить за телефон и квартиру с карточки без доступа к интернету

20.02.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Не очень часто, но бывают ситуации, когда нет возможности подключиться к интернету, а именно в этот момент нужно забросить деньги на телефон, проверить баланс карты или вовсе ее заблокировать. В этих случаях выручают USSD- и SMS-запросы, которые можно отправить в банк круглосуточно и без доступа в интернет. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках доступна эта услуга и какие комбинации нужны для того или иного запроса.


Фото: NordWood Themes / unsplash.com

USSD-банкинг работает так: вы вводите на телефоне определенную комбинацию цифр, начинающуюся «*» и заканчивающуюся «#» и нажимаете «вызов». В каких-то банках сразу обрабатывается запрос, а в каких-то вам нужно будет пройти еще несколько «шагов» для завершения операции.

В большинстве банков USSD-банкинг не требует дополнительной регистрации, но в некоторых случаях услугу нужно подключать через интернет-банк, инфокиоск или в отделении. В интернет-банке может быть списана символическая плата (1-3 копейки). За отправку запросов со стороны банка комиссия не взимается, мобильные операторы снимают плату, но тоже очень условную.

С SMS-банкингом дело обстоит сложнее. Чтобы отправить верный запрос (сообщение), нужно быть очень внимательным и терпеливым (букв и цифр будет много). Как правило, слова вводятся латиницей, комбинации не разделяются пробелом, иногда используется знак «*». Если вы сомневаетесь, как правильно оформить сообщение, можете обратиться сначала в справку, чтобы вам выслали шаблон SMS под ваш запрос.

Подключить SMS-банкинг можно через интернет-банк, инфокиоск или в отделении банка (кроме БСБ-Банка – без регистрации). При подключении через интернет-банк может быть списана символическая комиссия. За отправку SMS-запросов списывается плата в соответствии с вашим тарифом мобильной связи.

Все карточки белорусских банков. Заказ карты оnline

В таблице мы собрали самые нужные запросы и расписали, как их отправлять.

Описание USSD-запросов

Описание SMS-запросов
Белагропромбанк

С помощью USSD-запроса можно:

1. смотреть баланс на карте (*250*0*1234#, где 1234 - 4 последние цифры номера вашей карточки),

2. оплачивать коммунальные услуги, Интернет, мобильную связь и др (*250*3#, *250*4# и *250*2# соответственно),

3. просматривать курсы валют (*250*9#),

4. блокировать/разблокировать карточку (*250*5*1# / *250*5*2#),

5. заказывать звонок специалиста контакт-центра (*250*8#) и другие операции.

Можно отправить смс на номер 1250 и выполнить действия:

1. посмотреть баланс (ostatok <пароль>);

2. блокировка / разблокировка карты ( block <пароль> / unblock <пароль>);

3. оплата некоторых услуг и погашение кредитов ( oplata <пароль> <сумма> <идентификатор платежа> <индивидуальные данные платежа>).

Смс пишется в установленном формате, латинскими буквами. Сумма платежа (номер телефона или номер лицевого счета) набирается только цифрами без разделителей. Один пробел ставится только между отдельными элементами смс (например, между паролем и суммой платежа).
Беларусбанк

У кого подключен смс-банкинг, могут оплачивать моб.связь МТС с помощью USSD-запроса: *111*611#

Можно отправить смс на номер 611 и выполнить действия:

1. посмотреть баланс (Ostatok пробел Пароль);

2. блокировка / разблокировка карты (Block пробел Пароль/ Unblock пробел Пароль);

3. оплата некоторых услуг ( Oplata пробел Пароль пробел Сумма Оплаты пробел Идентификатор пробел Данные Плательщика); 4.получить справку ( Spravka).

Слова нужно набирать только латинскими буквами. Данные плательщика вводятся цифрами без разделителей и пробелов.
Белгазпромбанк

С помощью USSD-запроса можно:

1. смотреть баланс (*128*1*последние 6 цифр карты#),

2. запрос на получение пин-кода ( *128*2*7*последние 4 цифры карты#),

3. блокировать/разблокировать карточку (*128*2*1*последние 6 цифр карты# / *128*2*2*последние 6 цифр карты#);

4. оплачивать связь (*128*4*1/2/3*6 последних цифр карты*номер телефона (напр,263243214)*сумма в BYN (напр,3,50)#);

5. минивыписка (*128*3*1*6 последних цифр карты#)

и другие операции.

Смс можно отправлять на номер 2472 и выполнить действия:

1. узнать баланс (!BAL123456);

2. блокировка / разблокировка карты (!BLC123456 / !UBL123456)

3. список последних 5 операций по карте ( !SPR123456);

4. подключение/отключение смс-информирования ( !STA123456/!STO123456) и другие услуги.

123456 – последние шесть цифр карты
Банк ВТБ (Беларусь)

С помощью USSD-запроса доступны:

1. блокировка карты (*130*2*1*XXXX#);

2. баланс (если с моб. телефона, указанного в анкете и услуга «SMS-банкинг» незарегистрирована: *130*1*1*XXXX# ; если с моб. телефона, указанного при регистрации услуги «SMS-банкинг»: *130*1*2*XXXX# );

3. запрос на кредит (*130*3#);

4. информация об объеме операций за месяц (*130*4*XXXX#);

5. информация о начисленных баллах в рамках программы "Расширяй горизонты с ВТБ и Mastercard" (*130*5#)

XXXX – последние четыре цифры номера карточки.

Смс можно отправлять на номер 1213 и выполнить действия:

1. узнать баланс (BalХХХХ);

2. оплата моб.связи (PayXXXX <пробел>VEL/MTS/LIFE <пробел>Номер телефона<пробел>Сумма оплаты.

Номер телефона - вводится 9 цифр, первые две – код оператора, оставшиеся 7 - полный номер моб. телефона);

3. оплата комм.услуг ( PayXXXX <пробел>Идентификатор <пробел>Номер лицевого счета<пробел>Сумма оплаты)

4. отключение смс-информирования (Dis)

XXXX – последние четыре цифры номера карточки
Идея Банк

С помощью USSD-запроса доступны:

1. баланс (*755*4 последние цифры карты#);

2. сумма до закрытия кредита (*755*9*РНС# )

3. подключение смс-информирования (*755*8*4 последние цифры карты#).

Не подключена
МТБанк

С помощью USSD-запроса доступны:

1. баланс (*199*1*NNNN#);

2. заблокировать/разблокировать карту (*199*2*NNNN# / *199*3*NNNN#).

3. заказать звонок из банка ( *199*4#)

NNNN – 4 последние цифры карты.

Не подключена
Паритетбанк

Не подключена.

Отправить смс на номер 1226 – для Velcom, МТС и на 622 – для Life:), можно выполнить действия:

1. баланс ( BALANCE [номер карточки]);

2. оплата многочисленных услуг (PAY [номер карточки]<пробел> [услуга] <пробел> [лицевой счет] <пробел> [сумма])

3. справка ( INFO).

[номер карточки] – 4 последние цифры карты.
Приорбанк

С помощью USSD-запроса доступны:

1. баланс ( *212*1*1234*1#);

2. смена пароля ( *212*100#)

3. оплата моб.связи для МТС ( *212*4*2*1234*1*5111111*1000#, где 1000 – сумма платежа, а 5111111 – номер телефона); 4. Блокировка (*212*100#) и другие операции.

1234 – от 4-х до 10-и цифр.

Отправить смс на номер 1212 и выполнить действия:

1. смена пароля ( PA <старый пароль> <новый пароль>);

2. баланс ( OS <пароль> <синоним>);

3. синонимы можно узнать по запросу SP <пароль>;

4.Блокировка карты ( BL <пароль > <день> <месяц> <год>; день и месяц указывается без нолей, год – 4 цифры);

5. оплата услуг ( OP <пароль> <синоним> <идентификатор> <номер> <сумма>);

6. запрос шаблона для конкретной команды (H <имя команды>) и другие операции.
Белорусский народный банк

Не подключена.

Отправить смс на номер 1214 и выполнить действия:

1. баланс (ostatok1234 или остаток1234);

2. oплата связи ( oplata velcom/ mts/ life 291112233 10, где 10 – сумма платежа, может быть любой);

3. справка (ohelp); и другие оплаты (интернет, свет, газ, квартплата).
Белинвестбанк

С помощью USSD-запроса доступны:

1. баланс (*146*1*ХХХХ#);

2. блокировка/разблокировка карточки (*146*2*ХХХХ# /*146*3*ХХХХ#)

ХХХХ – 4 последние цифры номера карточки

Отправить смс на номер 1239. Смс должно отправляться с номера, указанного при регистрации в банкомате/инфокиоске. Должно быть набрано латинскими буквами.

Для оплаты текст смс должен начинается с псевдонима, который определяется клиентом самостоятельно при регистрации в SMS-банкинг.

1. баланс (<Псевдоним>*<код доступа>, например BALANCE *7777)

2. мини-выписка (VYPISKA *7777)

3. оплата связи (VELCOM*1.00*7777).
БСБ Банк

Не подключена.

Отправить смс на номер 1235 и выполнить действия:

1. цифра 2 в сообщении для уточнения карт-счета.

2. цифра 1 для уточнения баланса;

3. слово block для блокировки карты

Смс нужно отправлять с телефона ,внесенного в базу банка.
БПС-Сбербанк

У кого подключен смс-банкинг, могут оплачивать моб.связь МТС с помощью USSD-запроса: *111*1222#. Далее указать пароль на доступ к услуге SMS-банкинг и сумму платежа.

Отправить смс на номер 1222.

Все смс будут одного вида:

<тип операции> <пароль> <сумма платежа> <код платежа> <индивидуальные данные платежа>

Типы операций: OSTATOK – баланс карты

OPLATA - оплата услуг

DOLG - информация о задолженности по услуге или

кредиту

BLOCK/ UNBLOCK – блокировка/разблокировка карты

SPRAVKA – список команд, доступных для SMS-банкинга

OTMENA – отмена регистрации услуги SMS-банкинг.

Описание USSD-запросов

Описание SMS-запросов
Белагропромбанк

С помощью USSD-запроса можно:

1. смотреть баланс на карте (*250*0*1234#, где 1234 - 4 последние цифры номера вашей карточки),

2. оплачивать коммунальные услуги, Интернет, мобильную связь и др (*250*3#, *250*4# и *250*2# соответственно),

3. просматривать курсы валют (*250*9#),

4. блокировать/разблокировать карточку (*250*5*1# / *250*5*2#),

5. заказывать звонок специалиста контакт-центра (*250*8#) и другие операции.

Можно отправить смс на номер 1250 и выполнить действия:

1. посмотреть баланс (ostatok <пароль>);

2. блокировка / разблокировка карты ( block <пароль> / unblock <пароль>);

3. оплата некоторых услуг и погашение кредитов ( oplata <пароль> <сумма> <идентификатор платежа> <индивидуальные данные платежа>).

Смс пишется в установленном формате, латинскими буквами. Сумма платежа (номер телефона или номер лицевого счета) набирается только цифрами без разделителей. Один пробел ставится только между отдельными элементами смс (например, между паролем и суммой платежа).
Беларусбанк

У кого подключен смс-банкинг, могут оплачивать моб.связь МТС с помощью USSD-запроса: *111*611#

Можно отправить смс на номер 611 и выполнить действия:

1. посмотреть баланс ( Ostatok пробел Пароль);

2. блокировка / разблокировка карты ( Block пробел Пароль/ Unblock пробел Пароль);

3. оплата некоторых услуг ( Oplata пробел Пароль пробел Сумма Оплаты пробел Идентификатор пробел Данные Плательщика); 4.получить справку ( Spravka).

Слова нужно набирать только латинскими буквами. Данные плательщика вводятся цифрами без разделителей и пробелов.
Белгазпромбанк

С помощью USSD-запроса можно:

1. смотреть баланс (*128*1*последние 6 цифр карты#),

2. запрос на получение пин-кода ( *128*2*7*последние 4 цифры карты#),

3. блокировать/разблокировать карточку (*128*2*1*последние 6 цифр карты# / *128*2*2*последние 6 цифр карты#);

4. оплачивать связь (*128*4*1/2/3*6 последних цифр карты*номер телефона (напр,263243214)*сумма в BYN (напр,3,50)#);

5. минивыписка (*128*3*1*6 последних цифр карты#)

и другие операции.

Смс можно отправлять на номер 2472 и выполнить действия:

1. узнать баланс (!BAL123456);

2. блокировка / разблокировка карты (!BLC123456 / !UBL123456)

3. список последних 5 операций по карте ( !SPR123456);

4. подключение/отключение смс-информирования ( !STA123456/!STO123456) и другие услуги.

123456 – последние шесть цифр карты
Банк ВТБ (Беларусь)

С помощью USSD-запроса доступны:

1. блокировка карты (*130*2*1*XXXX#);

2. баланс (если с моб. телефона, указанного в анкете и услуга «SMS-банкинг» незарегистрирована: *130*1*1*XXXX# ; если с моб. телефона, указанного при регистрации услуги «SMS-банкинг»: *130*1*2*XXXX# );

3. запрос на кредит (*130*3#);

4. информация об объеме операций за месяц (*130*4*XXXX#);

5. информация о начисленных баллах в рамках программы "Расширяй горизонты с ВТБ и Mastercard" (*130*5#)

XXXX – последние четыре цифры номера карточки.

Смс можно отправлять на номер 1213 и выполнить действия:

1. узнать баланс (BalХХХХ);

2. оплата моб.связи (PayXXXX <пробел>VEL/MTS/LIFE <пробел>Номер телефона<пробел>Сумма оплаты.

Номер телефона - вводится 9 цифр, первые две – код оператора, оставшиеся 7 - полный номер моб. телефона);

3. оплата комм.услуг ( PayXXXX <пробел>Идентификатор <пробел>Номер лицевого счета<пробел>Сумма оплаты)

4. отключение смс-информирования (Dis)

XXXX – последние четыре цифры номера карточки
Идея Банк

С помощью USSD-запроса доступны:

1. баланс (*755*4 последние цифры карты#);

2. сумма до закрытия кредита (*755*9*РНС# )

3. подключение смс-информирования (*755*8*4 последние цифры карты#).

Не подключена
МТБанк

С помощью USSD-запроса доступны:

1. баланс (*199*1*NNNN#);

2. заблокировать/разблокировать карту (*199*2*NNNN# / *199*3*NNNN#).

3. заказать звонок из банка ( *199*4#)

NNNN – 4 последние цифры карты.

Не подключена
Паритетбанк

Не подключена.

Отправить смс на номер 1226 – для Velcom, МТС и на 622 – для Life:), можно выполнить действия:

1. баланс ( BALANCE [номер карточки]);

2. оплата многочисленных услуг (PAY [номер карточки]<пробел> [услуга] <пробел> [лицевой счет] <пробел> [сумма])

3. справка ( INFO).

[номер карточки] – 4 последние цифры карты.
Приорбанк

С помощью USSD-запроса доступны:

1. баланс ( *212*1*1234*1#);

2. смена пароля ( *212*100#)

3. оплата моб.связи для МТС ( *212*4*2*1234*1*5111111*1000#, где 1000 – сумма платежа, а 5111111 – номер телефона); 4. Блокировка (*212*100#) и другие операции.

1234 – от 4-х до 10-и цифр.

Отправить смс на номер 1212 и выполнить действия:

1. смена пароля ( PA <старый пароль> <новый пароль>);

2. баланс ( OS <пароль> <синоним>);

3. синонимы можно узнать по запросу SP <пароль>;

4.Блокировка карты ( BL <пароль > <день> <месяц> <год>; день и месяц указывается без нолей, год – 4 цифры);

5. оплата услуг ( OP <пароль> <синоним> <идентификатор> <номер> <сумма>);

6. запрос шаблона для конкретной команды (H <имя команды>) и другие операции.
Белорусский народный банк

Не подключена.

Отправить смс на номер 1214 и выполнить действия:

1. баланс (ostatok1234 или остаток1234);

2. oплата связи ( oplata velcom/ mts/ life 291112233 10, где 10 – сумма платежа, может быть любой);

3. справка (ohelp); и другие оплаты (интернет, свет, газ, квартплата).
Белинвестбанк

С помощью USSD-запроса доступны:

1. баланс (*146*1*ХХХХ#);

2. блокировка/разблокировка карточки (*146*2*ХХХХ# /*146*3*ХХХХ#)

ХХХХ – 4 последние цифры номера карточки

Отправить смс на номер 1239. Смс должно отправляться с номера, указанного при регистрации в банкомате/инфокиоске. Должно быть набрано латинскими буквами.

Для оплаты текст смс должен начинается с псевдонима, который определяется клиентом самостоятельно при регистрации в SMS-банкинг.

1. баланс (<Псевдоним>*<код доступа>, например BALANCE *7777)

2. мини-выписка (VYPISKA *7777)

3. оплата связи (VELCOM*1.00*7777).
БСБ Банк

Не подключена.

Отправить смс на номер 1235 и выполнить действия:

1. цифра 2 в сообщении для уточнения карт-счета.

2. цифра 1 для уточнения баланса;

3. слово block для блокировки карты

Смс нужно отправлять с телефона ,внесенного в базу банка.
БПС-Сбербанк

У кого подключен смс-банкинг, могут оплачивать моб.связь МТС с помощью USSD-запроса: *111*1222#. Далее указать пароль на доступ к услуге SMS-банкинг и сумму платежа.

Отправить смс на номер 1222.

Все смс будут одного вида:

<тип операции> <пароль> <сумма платежа> <код платежа> <индивидуальные данные платежа>

Типы операций: OSTATOK – баланс карты

OPLATA - оплата услуг

DOLG - информация о задолженности по услуге или

кредиту

BLOCK/ UNBLOCK – блокировка/разблокировка карты

SPRAVKA – список команд, доступных для SMS-банкинга

OTMENA – отмена регистрации услуги SMS-банкинг.

Быстрый перевод с карты на карту online

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этих случаях выручают USSD- и SMS-запросы, которые можно отправить в банк круглосуточно и без доступа в интернет. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках доступна эта услуга и...
 
Новости дня
Новости разные
 
От собора до «Короны»: сквер «Любви, семьи и верности» обретает реальные очертания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика