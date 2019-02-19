В Дубровно прошли мероприятия посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана





Кабул, Баграм, Гардез, Гарзи — точки, жар которых в прямом и переносном смыслах ощутили на себе наши соотечественники — воины-интернационалисты. Тридцать лет назад, 15 февраля 1989 года, последний советский солдат покинул Афганистан. Сейчас именно эта дата отмечается в Беларуси как День памяти воинов-интернационалистов.

По случаю 30-летия вывода советских войск из Афганистана в г.Дубровно прошли торжественные мероприятия. В сквере у памятного знака воинам-интернационалистам состоялся митинг, где почтили память солдат, погибших вдали от Родины.

Слова признательности звучали в адрес тех, кто с честью выполнил свой интернациональный долг и вернулся домой.







—Афганская война длилась почти 10 лет. За этот период через горнило войны прошло более 600 тысяч советских солдат и офицеров. Более 15 тысяч солдат погибли, десятки тысяч вернулись с войны с различными степенями ранения. Судьба более 300 человек неизвестна до сих пор.

Не обошла стороной эта война и белорусский народ. В Афганистане служили 30 тысяч наших соотечественников. 771 солдат погиб, судьба 12 человек до сих пор не установлена. В этой войне погиб наш земляк, уроженец д.Коробки Волевковского сельского Совета Николай Исаков, — напомнил председатель Дубровенского райисполкома Олег Лындин. — Ровно 30 лет назад, 15 февраля 1989 года правительством СССР было принято решение о выводе советских войск из Афганистана. Последняя колонна под командованием генерал-лейтенанта Бориса Громова прошла через пограничный пост, реку Амударью, и навсегда покинула Афганистан. Так закончилась война, длившаяся 9 лет и 51 день.







Олег Лындин подчеркнул, что 15 февраля — это не только дань памяти погибшим воинам-интернационалистам. Это дань уважения и глубокой признательности всем тем, кто вернулся с полей сражения к мирной жизни, и своим плодотворным трудом продолжает создавать историю нашей страны:

—Мужественно и достойно советские солдаты выполняли интернациональный долг, остались верными военной присяге и наши земляки, которым пришлось стать воинами-интернационалистами. Выражаем искренние слова уважения за ваш подвиг и склоняем головы перед памятью погибших, умерших от ран. Афганцы пришли на смену ветеранам Великой Отечественной войны в вопросах воспитания молодежи, формирования принципов нравственных и моральных ценностей, — отметил Олег Михайлович. — Уважаемые ветераны-интернационалисты, ветераны-афганцы, искренне желаю вам крепкого здоровья, мирного неба, счастья, благополучия вам и вашим близким, успешного и плодотворного труда на благо нашего региона и всей страны. Глубокая благодарность ветеранской организации воинов-афганцев, которая вносит большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, поддерживает воинов-интернационалистов, семьи погибших. Ваше мужество, стойкость, сплоченность — достойный пример для сегодняшних солдат и офицеров. Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, семейного благополучия и, конечно, мира!







С поздравительным словом выступили председатель Дубровенской районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Сергей Шаранда, начальник обособленной группы военного комиссариата Оршанского и Дубровенского районов капитан Евгений Шаргаев и представители общественности района.

Цветы, венки и свечи возложили к памятному знаку воинов-интернационалистов, память которых присутствующие на митинге почтили минутой молчания.

В этот же день в районном Доме культуры прошел тематический вечер «Афганский реквием», где 38 воинов-интернационалистов Дубровенского района отметили юбилейной медалью «30 лет вывода советских войск из Афганистана».

В свое время 90 уроженцев района выполняли интернациональный долг. Удостоверения ветеранов боевых действий на территории других стран есть у 38 жителей Дубровенского района.

С поздравительным словом выступили заместитель председателя Дубровенского райисполкома, председатель РО РОО «Белая Русь» Светлана Рыжанская, военный комиссар Оршанского и Дубровенского районов полковник Игорь Литовчик и другие почетные гости, которые пришли поздравить воинов-афганцев со значимой юбилейной датой.

9 лет и 51 день исполняли интернациональный долг простые советские парни. Эта война в далекой от Беларуси стране коснулась многих наших соотечественников, их семей, близких, друзей и товарищей.

15 февраля в зале Дома культуры присутствовали те, кто прошел афганскую войну, и стали прямыми свидетелями тех событий. Люди с высоким чувством гражданского долга, солдатского мужества, верных воинской присяги.

Боевое братство, в том числе афганское, — нерушимое, поэтому спустя годы они вместе: помогают, поддерживают, радуются успехам друг друга. Афганцы — люди особой закалки, благородные и надежные, мужественные и стойкие, настоящие верные друзья.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.