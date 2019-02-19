ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Дубровно прошли мероприятия посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана

20.02.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

В Дубровно прошли мероприятия посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Кабул, Баграм, Гардез, Гарзи — точки, жар которых в прямом и переносном смыслах ощутили на себе наши соотечественники — воины-интернационалисты. Тридцать лет назад, 15 февраля 1989 года, последний советский солдат покинул Афганистан. Сейчас именно эта дата отмечается в Беларуси как День памяти воинов-интернационалистов.
По случаю 30-летия вывода советских войск из Афганистана в г.Дубровно прошли торжественные мероприятия. В сквере у памятного знака воинам-интернационалистам состоялся митинг, где почтили память солдат, погибших вдали от Родины.
Слова признательности звучали в адрес тех, кто с честью выполнил свой интернациональный долг и вернулся домой.


В Дубровно прошли мероприятия посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана

—Афганская война длилась почти 10 лет. За этот период через горнило войны прошло более 600 тысяч советских солдат и офицеров. Более 15 тысяч солдат погибли, десятки тысяч вернулись с войны с различными степенями ранения. Судьба более 300 человек неизвестна до сих пор.
Не обошла стороной эта война и белорусский народ. В Афганистане служили 30 тысяч наших соотечественников. 771 солдат погиб, судьба 12 человек до сих пор не установлена. В этой войне погиб наш земляк, уроженец д.Коробки Волевковского сельского Совета Николай Исаков, — напомнил председатель Дубровенского райисполкома Олег Лындин. — Ровно 30 лет назад, 15 февраля 1989 года правительством СССР было принято решение о выводе советских войск из Афганистана. Последняя колонна под командованием генерал-лейтенанта Бориса Громова прошла через пограничный пост, реку Амударью, и навсегда покинула Афганистан. Так закончилась война, длившаяся 9 лет и 51 день.


В Дубровно прошли мероприятия посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Олег Лындин подчеркнул, что 15 февраля — это не только дань памяти погибшим воинам-интернационалистам. Это дань уважения и глубокой признательности всем тем, кто вернулся с полей сражения к мирной жизни, и своим плодотворным трудом продолжает создавать историю нашей страны:
—Мужественно и достойно советские солдаты выполняли интернациональный долг, остались верными военной присяге и наши земляки, которым пришлось стать воинами-интернационалистами. Выражаем искренние слова уважения за ваш подвиг и склоняем головы перед памятью погибших, умерших от ран. Афганцы пришли на смену ветеранам Великой Отечественной войны в вопросах воспитания молодежи, формирования принципов нравственных и моральных ценностей, — отметил Олег Михайлович. — Уважаемые ветераны-интернационалисты, ветераны-афганцы, искренне желаю вам крепкого здоровья, мирного неба, счастья, благополучия вам и вашим близким, успешного и плодотворного труда на благо нашего региона и всей страны. Глубокая благодарность ветеранской организации воинов-афганцев, которая вносит большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, поддерживает воинов-интернационалистов, семьи погибших. Ваше мужество, стойкость, сплоченность — достойный пример для сегодняшних солдат и офицеров. Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, семейного благополучия и, конечно, мира!


В Дубровно прошли мероприятия посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана

С поздравительным словом выступили председатель Дубровенской районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Сергей Шаранда, начальник обособленной группы военного комиссариата Оршанского и Дубровенского районов капитан Евгений Шаргаев и представители общественности района.
Цветы, венки и свечи возложили к памятному знаку воинов-интернационалистов, память которых присутствующие на митинге почтили минутой молчания.
В этот же день в районном Доме культуры прошел тематический вечер «Афганский реквием», где 38 воинов-интернационалистов Дубровенского района отметили юбилейной медалью «30 лет вывода советских войск из Афганистана».
В свое время 90 уроженцев района выполняли интернациональный долг. Удостоверения ветеранов боевых действий на территории других стран есть у 38 жителей Дубровенского района.
С поздравительным словом выступили заместитель председателя Дубровенского райисполкома, председатель РО РОО «Белая Русь» Светлана Рыжанская, военный комиссар Оршанского и Дубровенского районов полковник Игорь Литовчик и другие почетные гости, которые пришли поздравить воинов-афганцев со значимой юбилейной датой.
9 лет и 51 день исполняли интернациональный долг простые советские парни. Эта война в далекой от Беларуси стране коснулась многих наших соотечественников, их семей, близких, друзей и товарищей.
15 февраля в зале Дома культуры присутствовали те, кто прошел афганскую войну, и стали прямыми свидетелями тех событий. Люди с высоким чувством гражданского долга, солдатского мужества, верных воинской присяги.
Боевое братство, в том числе афганское, — нерушимое, поэтому спустя годы они вместе: помогают, поддерживают, радуются успехам друг друга. Афганцы — люди особой закалки, благородные и надежные, мужественные и стойкие, настоящие верные друзья.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.

 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кабул, Баграм, Гардез, Гарзи — точки, жар которых в прямом и переносном смыслах ощутили на себе наши соотечественники — воины-интернационалисты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Двое жителей Могилева угнали у витебчанина черный «бумер»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика