Пять самых страшных катастроф субмарин всех времен

После Второй мировой войны Соединенные Штаты, Россия, Китай и другие страны потеряли немало подводных лодок вместе с экипажами в результате несчастных случаев. Условия службы подлодок всегда связаны с большим риском. Скорее всего, так будет всегда. Даже самая высокотехнологичная атомная субмарина может оказаться на дне океана. Американский военный эксперт Дэйв Маджумдар собрал для журнала The National Interest пять самых страшных катастроф, произошедших с подводными лодками.

«Курск»

Возможно, самой страшной подводной катастрофой современности стала потеря Россией атомной ракетной подлодки проекта 949A K-141 «Курск». 12 августа 2000 года массивная субмарина водоизмещением 16 000 тонн была уничтожена мощным взрывом, при этом погибла вся команда.



Фото: photofile.ru

Когда обломки «Курска» были исследованы, комиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы стал взрыв торпеды 65−76А («Кит»). Торпеда работала на опасной перекиси водорода, в какой-то момент произошла ее утечка и детонация.

После аварии с «Курском» российский флот вывел из эксплуатации торпеды на перекиси водорода, пишет эксперт.

«Комсомолец»

Единственная подводная лодка проекта 685 «Плавник» К-278 «Комсомолец» была построена как испытательный стенд и лаборатория отработки для новых технологий. Водоизмещение субмарины составляло около 8000 тонн, ее сверхпрочный титановый корпус позволял погружение на глубину, которой не достигала ни одна боевая подлодка в мире — 1000 метров. Титановая подлодка по сложности технологий сравнивалась с космической станцией.



Фото: wikipedia.org

Уникальная субмарина затонула 7 апреля 1989 года, после того, как на ее борту вспыхнул пожар, который быстро перекинулся на соседние отсеки и привел к катастрофе. Несмотря на героические усилия экипажа, 42 из 69 членов экипажа погибли во время аварии.

Но только четверо моряков погибли в результате пожара. Остальные могли выжить, если бы советский флот смог оперативно провести спасательную операцию.

Вместе с лодкой на дне Баренцева моря покоится ядерный реактор «Комсомольца» и две ядерные боеголовки.

K-8

К-8 была ударной атомной подводной лодкой советского проекта 627А. Она затонула после пожара 12 апреля 1970 года.

Во время учений на глубине 120 метров в рубке гидроакустиков и одновременно в седьмом отсеке возник пожар. Через пять минут лодка всплыла на поверхность, к этому времени огонь стал распространяться по воздуховодам.



Фото: popmeh.ru

На боевом посту погиб весь состав первой смены главной энергетической установки. Когда офицеры увидели, что пламя вот-вот ворвется в пост ГЭУ, они наглухо задраили двери, хоть и знали, что выхода наружу уже не будет. Погибая, они успели заглушить ядерные реакторы. После того, как выжившие члены экипажа покинули судно, бороться за живучесть корабля осталась боевая смена из 22 человек во главе с капитаном. Все они погибли вместе с лодкой. Всего катастрофа К-8 унесла жизни 52 подводников.

В российском флоте произошло немало пожаров, в некоторых случаях это происходило из-за халатности. Например, на подлодке К3 погибли 39 человек из-за того, что в балластовой цистерне была установлена нештатная прокладка от… пивной бутылки. Естественно, она отлетела, гидравлика просочилась под давлением в 100 атмосфер и в распыленном состоянии попала на фонарь освещения, у которого был разбит предохранительный колпак. Сразу произошло воспламенение.

USS Scorpion

22 мая 1969 года в 400 милях к юго-западу от Азорских островов пропала подлодка USS Scorpion ВМС США с 99 членами экипажа на борту. Затонувшую субмарину в течение пяти месяцев искали более 60 кораблей и судов, до 30 самолетов.



Фото: wikipedia.org

Но все поиски были тщетны. Лодку удалось обнаружить только благодаря анализу записей гидроакустических станций противолодочной обороны. Специалистами был обнаружен сигнал, характерный для разрушения прочного корпуса лодки гидростатическим давлением.

Благодаря этому удалось установить местонахождение подлодки: она лежала на глубине 3047 метров. Субмарина была обследована при помощи батискафов, но установить точную причину ее гибели не удалось.

Большая часть источников полагает, что наиболее вероятной причиной была непреднамеренная активация батареи торпеды Mark 37 или взрыв торпеды.

USS Thresher

USS Thresher погибла 10 апреля 1963 года во время проведения глубоководных испытаний. Во время теста подводную лодку сопровождало спасательное судно ASR-20 Skylark. Целью погружений являлась проверка прочности корпуса на предельных для лодки глубинах — 360 м.



Фото: Naval Historical Center / wikipedia.org

В последнем разборчивом сообщении с борта лодки говорилось, что субмарина испытывает небольшие технические трудности. Дальше Skylark получил несколько неразборчивых посланий, затем акустики услышали шум, похожий на разрушение корпуса лодки. Вместе с USS Thresher погибли 129 человек.

Комиссия, расследовавшая аварию, пришла к выводу, что из-за трещины в сварном шве трубопровода забортной воды, которая использовалась для охлаждения реактора, машинный отсек субмарины начал заполняться водой. Это вызвало короткое замыкание в электрических цепях управления реактором, и автоматика его отключила. Подлодка была обесточена, потеряла управление и провалилась на запредельную глубину, где ее корпус разрушился.