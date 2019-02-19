Босс «Луча» объяснил, зачем понадобилось объединяться с «Днепром»

В январе размеренная белорусская футбольная зима заискрила неожиданностями. Столичный «Луч» задумал что-то странное: съехать из столицы и объединиться с «Днепром». Причем главными в новообразованном клубе будут именно «часовые». Только на таких условиях можно было остаться в «вышке».



Фото: fc-luch.by.

В «Днепре» новость наделала приличного шума. Разговоры про объединение двух клубов шли на самом верху. Директорат «речных» не был в курсе происходящего и недоумевал, как дальше жить, и что делать с тренерами и футболистами. Болельщики вообще выступили резко против и теперь не собираются ходить на матчи.

Главный инвестор «Луча» бизнесмен Владимир Тельпук долгое время хранил молчание и никак не высказывался ни о причинах переезда, ни о будущем «Днепра», ни о названии нового клуба. И только после того, как между сторонами был подписан договор о сотрудничестве, взял слово.

Владимир Тельпук родился в Минске в 1958 году. В детстве занимался баскетболом и становился чемпионом БССР в своем возрасте. Позже увлекался рукопашным боем и альпинизмом. Тельпук — третий белорус в истории, который взошел на Эверест. За покорение горных вершин альпинист награжден орденом «За личное мужество». Несколько лет бизнесмен занимался строительством, а сейчас сферы своего бизнеса не раскрывает.

Предприниматель не новый человек в белорусском футболе. В 1999-м он пришел в столичное «Торпедо-МАЗ» Анатолия Юревича — полтора года был соучредителем и генеральным директором. Наивысшее достижение команды тех лет — проигранный «Славии» финал Кубка Беларуси в 2000-м. После ухода из команды Тельпук поддался на уговоры Юревича и совместно с Виктором Павловым создал минский «Локомотив», который позже стал СКВИЧом. При Тельпуке «Локо» за два сезона пробился в высшую лигу. Однако в конце 2002-го Тельпук ушел из футбола на 14 лет.

И вот третья попытка.

— Как возникла идея объединения «Луча» и «Днепра» и последующего переезда?

— Начну с того, что в конце 2017 года мне поступило предложение присоединиться к «Лучу». Меня оно заинтересовало. И те амбиции, которые не реализовал раньше, хочу реализовать сейчас. Год я участвовал в финансировании команды и буду продолжать это делать. Но в высшей лиге от Минска играет пять команд. Две поддерживает Мингорисполком, которых ему хватает с лихвой.

Я давно дружу с брестским «Динамо», и идея переезда в областной центр возникла именно под влиянием брестчан. Мне нравится проект, который там реализуется. И у меня появилось желание сделать что-то в каком-нибудь областном или районном центре. Я прорабатывал варианты в разных городах с футбольной историей — Бобруйск, Молодечно, Барановичи, Гродно. Но понимал, что две команды высшей лиги в одном областном или районном городе многовато. Поэтому Могилев получился чисто случайно.

После встреч с руководством Могилева и области и было принято решение об объединении с «Днепром». Свежие силы, вливания и идеи дадут толчок к развитию. Мы ничего не собираемся разрушать: сохраним традиции, будем развивать детский и юношеский футбол. Объединение позволит консолидировать возможности двух клубов: историю и болельщиков «Днепра» с нашими спортивными возможностями и тренерским штабом. И у нас будут более высокие спортивные результаты. Если объединить «Арсенал» и «Челси», то, на мой взгляд, получится суперкоманда. Мы, конечно, не «Арсенал» и «Челси», но город получит толчок к развитию на фоне общих возможностей.

В своей работе я люблю креативность. Считаю, в нашем футболе нельзя действовать по принципу «как все». Тогда все сводится к бюджетам: хватит ли денег на серьезных исполнителей и тренеров. У меня же идея в том, что можно добиться серьезных результатов, используя новые идеи и новый подход. И вот в тренере Биончике я как раз вижу возможность применять этот самый новый подход.

Если вкратце, то мы хотим сделать Могилев главным городом нашего футбола. Правда, мы понимаем, что этого хотят все города и все команды. Это нормальное желание. Мы выстроим систему. Откроем детскую академию. Скорее всего, она будет привязана к какому-то европейскому клубу — будет под его патронажем. Кроме того, мы сохраним тех детей, которые занимались в Минске, откроем академию и здесь. Детский футбол в приоритете. Это будущее страны.

— Переговоры велись с руководством области. Какие у вас отношения с губернатором? Как вы к нему со своей идеей подходили?

— Я бы не хотел это обсуждать в прессе. Это некорректно. Тем более личные связи не играют никакой роли. Тут совпадение интересов. На мой взгляд, в могилевском футболе есть определенные проблемы. А губернатор — спортивный человек. Как и я, занимался в прошлом баскетболом. И со стороны руководителей области и города увидел понимание, что надо что-то делать в этом направлении.

— Советовались с кем-то из федерации?

— Честно говоря, я с АБФФ не особо контактирую. Допускаю, что у федерации свое видение. Сейчас Могилев будет тем местом, где мы постараемся все сделать правильно.

— А в «Луче» что-то было неправильно?

— Наоборот, в «Луче», на мой взгляд, все идеально. Я говорю об отношениях внутри коллектива. Когда приезжаю на тренировки, всегда говорю игрокам: «Не хочу, чтобы меня воспринимали как босса. Хочу быть если не отцом, то старшим братом». И прошу по любому вопросу звонить мне. И они это делают. Я хочу, чтобы мы были, как семья. И благодаря этому команда не обросла околофутбольными ненужными атрибутами.

— Кто-то из клуба обсуждал этот вопрос с тем же генеральным секретарем АБФФ Юрием Вергейчиком?

— Наши специалисты консультировались с федерацией. Мы все делаем по закону АБФФ и УЕФА.

— Есть версия, что Сергей Румас был в курсе этой истории и немножко ей способствовал.

— Это вопрос к нему, но могу точно сказать, что это не так.

— Почему так вышло, что решение о переезде прошло мимо руководителей «Днепра»?

— Потому что если бы я изначально договорился с директором клуба, ему все равно пришлось бы согласовывать решение с руководством города и области, так как клуб принадлежит государству. Поэтому вначале я это согласовал с руководством региона.

Но до подписания бумаг общался с Валерием Ивановичем [Стрельцовым]. Специально приехал на разговор, чтобы все прояснить. По моему представлению, мы поговорили неплохо.

— Что от переезда и объединения выиграет «Луч»?

— У меня нет понимания того, что «Луч» что-то такое получит. Мы делаем новую команду. Я не рассматриваю эту историю как какое-то продолжение «Луча» или «Днепра». Это совершенно новый проект, который при этом сохраняет все традиции «Днепра». В названии обязательно будет присутствовать слово «Днепр». В данный момент вопрос с названием все еще решается.

— И эта новая команда будет считаться чемпионом страны 1998 года?

— Вопрос сложный, и к нему надо подойти обстоятельно. Должна сохраниться история двух команд. Я не совсем понимаю, как при объединении можно убрать историю?

— По моему мнению, у нового клуба должна быть своя история.

— А мое представление, что «Днепр» входит со своей историей. И мы бы хотели, чтобы было именно так.

— Но по документам главный «Луч». Так надо, чтобы играть в высшей лиге.

— Еще раз говорю: мы не собираемся хоронить историю «Днепра» и «Луча». В следующем году могилевчанам 60 лет. Просто по формальным признакам, чтобы выступать в высшей лиге, «Днепру» нужно соблюсти определенные положения регламента АБФФ. Иначе клуб выступал бы в первой лиге. А так мы получаем могилевскую команду. В условиях нашего соглашения прописано, что мы остаемся в Могилеве навсегда. Туда переезжает и клубный офис. В Минске планируется работа небольшого филиала на несколько человек, который будет контактировать с АБФФ и решать все вопросы.

— При этом уйдет история «Луча». Пусть и недолгая, но история.

— Я считаю, что история «Луча» тоже должна остаться и плавно соединиться с историей «Днепра». Вполне возможно, что без объединения обе команды будут болтаться то на вылет, то на влет. Союз же покончит с этим. Не факт, конечно, что в этом году мы будем в верхней части таблицы (вопрос комплектования), но в следующем вопрос выживания стоять точно не будет. Хотя на этот сезон задача будет финишировать не ниже десятого места. Будет она выполнена или нет, не знаю, но куда важнее для меня качество футбола, правильное и поступательное движение. Я внимательно смотрел на команду в ходе сезона и видел, как она менялась. Игры с «Шахтером», «Торпедо-БелАЗ» и 83 минуты против БАТЭ были тому подтверждением. Команда менялась в лучшую сторону. После игры в Борисове зашел в раздевалку и сказал: «Результат забудьте!» Я хочу, чтобы мы выходили на игры с такими соперниками, как БАТЭ, и не проигрывали еще до матча.

— Со стороны все выглядит так, что «Лучу» в Минске не хватает финансовых возможностей, а переезд в Могилев позволит увеличить бюджет.

— У нас не было и нет финансовых проблем: команда летит в Турцию, а не едет на сбор в Бобруйск.

— Бюджет вырастет?

— Я планирую и надеюсь, что администрация региона будет помогать. Потому что глобальные задачи у нас — призовые места и выход в еврокубки. Понятно, что не сразу, но и бюджет должен быть соответствующим.

— Какой он был в прошлом году, и на какой хотите выйти в этом?

— Я бы не хотел обсуждать эти вопросы.

— Что будет с футболистами «Днепра»?

— Сейчас на просмотре семь человек. Некоторые из них полетят с нами в Турцию. Но это зависит от желания самих ребят. Насильно никого не потянем. Кто выдержит конкуренцию — останется. Надеюсь, останутся и тренеры, в том числе и детские. В структуре «Днепра» мы ничего не ломаем.

— Как на переезд отреагировал тренер Иван Биончик?

— Нормально. Посидели, поговорили и все хорошо.

— Слухи сватали в новую команду другого тренера — Олега Кубарева. Биончик должен был войти в штаб, но не особо хотел.

— Это не так. У меня с Иваном Сергеевичем в момент моего прихода в «Луч» состоялся разговор, на котором был принят ряд договоренностей. Среди них и такое, что в течение определенного времени Биончик может уйти из клуба только по собственному желанию. А если я кому-то даю слово, то я его не меняю. Поэтому, в отличие от некоторых команд, у нас чехарды с тренерами не будет.

Что касается Кубарева, то мы с ним в дружеских отношениях, и общались по поводу определенной помощи.

— Как быть с административными работниками «Днепра»?

— Этот вопрос будем решать мягко и постепенно.

— Ветеран могилевского футбола Михаил Басс сказал, что новый клуб будет базироваться на базе «Торпедо».

— Пока рассматриваем этот вариант. В ближайшее время съездим на базу «Днепра», посмотрим, что там с полем, корпусами. Я там еще не был, но наслышан, что состояние не очень. А переделывать — всегда хуже, чем делать с нуля. Да, можно «подкрасить», подретушировать, но все равно не получишь того, что хочешь. А у меня есть желание: создать все с нуля. В прошлом году я летал в Бразилию и смотрел, как живет «Ред Булл», как устроена база. Что-то такое хотелось бы создать и в Беларуси. Если делать базу, то наполнять самым современным оборудованием. Надо дать команде возможность тренироваться в лучших условиях, чтобы можно было с нее потом спрашивать. А если наши игроки будут на базе спать в куртках и шапках, как с них что-то можно требовать? Молодежь должна развиваться в хороших условиях. Если мои бизнес-проекты позволят финансировать, хочу создать оптимальную современную базу со всем необходимым.



Фото: fc-luch.by.

— Болельщики «Днепра» не очень довольны объединением. Считают, что их клуба не будет, и не собираются ходить на матчи.

— Будем решать проблему. Будем работать, дружить. Понимаете, это их город. И им решать, что делать. Но де-факто это будет могилевская команда. Хотят люди болеть за команду своего города — милости просим. Хотят за другую — никто не против. Но мы с ними будем работать. Есть комплекс программ, которые планируем реализовать. Какой-то пример будем брать с «Динамо-Брест». Меня впечатляло, когда команда находилась на девятом месте, а посещаемость была самой большой в Беларуси. И мы проведем аналогичную работу. И, надеюсь, у нас тоже будет полный стадион.

— Для начала в Могилеве нужно решить проблему с козырьком, который сдуло ураганом несколько лет назад.

— Обязательно будем восстанавливать. Не уверен, что успеем к старту чемпионата, но по ходу дела эту проблему решим. Я уже разговаривал с администрацией. Есть смета, и там не такие уж и большие деньги — что-то около 50 тысяч долларов. Думаю, это не критичный вопрос. Нужно только принять правильное техническое решение, чтобы крышу снова не сорвало.

— Готовы к жесткому сопротивлению со стороны фанатов?

— Не думаю, что до этого дойдет. Все зависит от нас и нашего подхода. А мы будем общаться и заинтересовывать. Мы не можем их заставить, но мы сделаем все, чтобы они пришли на стадион сами.

— Как быть минским болельщикам «Луча»? Их было не много, но некоторые с командой еще со второй лиги.

— Если они воспримут новую команду, мы готовы их возить на матчи и обратно бесплатно. Не примут — это их право.

— Это третья ваша попытка в футболе. Для чего вам это?

— Говорят, Бог любит троицу. Я спортсмен и хочу сделать что-то хорошее. И хочу делать это хорошо. Чтобы игроки, тренеры, учредители были одной семьей. Сейчас в футболе кругом деньги. Мне это не очень понятно. Доношу игрокам в первую очередь то, что они играют для себя. Но при этом: чем лучше это делают, тем дороже стоят. Это их капитализация. Доходит до них или нет — не знаю, но буду работать дальше.

— Какого рода у вас бизнес?

— Я считаю, что эта информация не имеет отношения к футболу.