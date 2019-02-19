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Встретились на «Городокской лыжне»
20.02.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Поклонники спорта, отдыха на свежем воздухе и те, кто просто любит провести свободное время в дружной веселой компании, собрались в субботу, 16 февраля, в урочище Воробьёвы горы. Здесь прошел ставший традиционным спортивный праздник «Городокская лыжня-2019». В этом году он расширил свои границы — в программу были включены новые состязания.
Подробнее читайте в №14 от 19.02.2019 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
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Поклонники спорта, отдыха на свежем воздухе и те, кто просто любит провести свободное время в дружной веселой компании, собрались в субботу, 16 февраля, в урочище...
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