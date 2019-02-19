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Двое жителей Могилева угнали у витебчанина черный «бумер»
20.02.2019 08:17 — Разное | Аргументы и факты
Владелец черного BMW обнаружил пропажу своего автомобиля 7 февраля утром. Он обратился в милицию. Стражи порядка, опросив мужчину, отбросили версии о страховом мошенничестве или долговых обязательствах владельца авто.
Зацепкой стало то, что машину владелец купил с единственным комплектом ключей. Сделка состоялась полтора года назад в Могилеве.
Записи с камер видеонаблюдения также показали, что похищенное авто ехал в направлении областного центра.
В дальнейшем при содействии правоохранителей соседней области было установлено и место нахождения автомобиля,
Вскоре оперативники установили личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей Могилева. Обоих задержали.
Выяснилось, в ночь похищения мужчины воспользовались вторым ключом, открыли внедорожник, завели его и уехали. Авто без регистрационных знаков поставили на неохраняемую территорию, сдаваемую в аренду различным предприятиям.
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По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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