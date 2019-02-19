Двое жителей Могилева угнали у витебчанина черный «бумер»

Владелец черного BMW обнаружил пропажу своего автомобиля 7 февраля утром. Он обратился в милицию. Стражи порядка, опросив мужчину, отбросили версии о страховом мошенничестве или долговых обязательствах владельца авто.

Зацепкой стало то, что машину владелец купил с единственным комплектом ключей. Сделка состоялась полтора года назад в Могилеве.

Записи с камер видеонаблюдения также показали, что похищенное авто ехал в направлении областного центра.

В дальнейшем при содействии правоохранителей соседней области было установлено и место нахождения автомобиля, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Вскоре оперативники установили личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей Могилева. Обоих задержали.