Мнение: «Молодежь хочет жить в стране, где заработать можно не только в IT, а ЛГБТ - это нормально»

Так уж вышло, что чаще мы пишем про проблемы взрослых женщин. Ну сами посудите: вот говорим про то, что читательница устала ждать предложения, вот — о том, чем помочь мужчине, который потерял работу. А здесь вспоминаем любимую нами советскую актрису, о которой миллениалы, возможно, даже не слышали. Конечно, это не то, что интересно старшекласснице или студентке, а ведь и у этих девушек есть свои переживания и проблемы. Окей!

Сегодня наша новая колумнистка Алеся Курейчик, студентка БГУКИ, расскажет о том, что ее волнует. И объяснит, почему белорусский студент вынужден выживать и быть чужим в двух реальностях сразу.



Фото из личного архива автора

Жизнь белорусского студента выглядит так, словно это европейский артхаус, который писали сценаристы-мексиканцы после двадцати стопок текилы.

Дело в том, что белорусские студенты живут одновременно в двух реальностях: в мире, где выбрать и примерить модель кроссовок можно с помощью мобильного приложения, и в стране, где партия сказала «надо», а деканат ответил «есть».

При этом хотят жить в стране, где заработать приличные деньги можно не только в IT-сфере, ЛГБТ сообщество — это нормально, а государство активно поддерживает молодых и амбициозных. Правда, по большей части молодые люди живут в реальности, где, наоборот, государству кто-то постоянно должен: то отслужить полтора года в армии, то отработать два — на задворках. Белорусский студент только что оплатил свой проезд с помощью мобильного телефона, но при этом обязан прийти на празднование столетия БССР.



Фото: vk.com/belteanews

Вся студенческая жизнь — четыре года невиданных приключений и войн с деканатом. Чего только за это время не переживает молодой белорус!

На первом курсе запускается русифицированная версия «Игры престолов», то есть борьба за место в общежитии. Как и в оригинале, борьба за железный трон (в смысле, койку) идет не один год, а все четыре. Особенно ожесточенные битвы происходят в те периоды, когда наша страна ввязывается в международные спортивные забавы. Тут ты либо учишься жить в кладовке еще с пятью соратниками, либо психуешь и снимаешь квартиру где-то в той части Минска, которую и городом-то уже не назовешь.

Дальше весь первый и второй курс ты пытаешься смириться с университетской реальностью и понять, зачем все эти предметы записали в твое расписание. Неважно, в какой вуз и на какой факультет ты поступил, все равно, помимо основных предметов, будет курс экономики, информационных технологий, политологии и, конечно же, учебный курс по Великой Отечественной войне.

Два года подряд ты высиживаешь ненужные тебе пары и молишь всех богов, чтобы это поскорее закончилось. Ты искренне не понимаешь, зачем тебе информационные технологии, которые ведет ровесник твоего дедули и учит тебя открывать документ Word. Счастье студента — это когда на подобные пары можно не ходить и за это тебя не выгонят из университета или не лишат стипендии. Но зачастую эти пары обязательны. И так все время.



Скриншот c Youtube.com из сериала «Дарья»

Вся информация, которую ты получаешь, в большинстве случаев устарела. Но ты ее учишь днями и ночами, потому что впереди сессия. А если ты пытаешься получать реальные знания и опыт, то о посещении университета стоит забыть, потому что любая стажировка или проект отнимает все время. Ненужные ежедневные четыре пары от этого не исчезают.

Неважно, первый курс или четвертый: решение каких-либо проблем в университете — отдельное испытание. Квесты нередко стартуют с того, что нужна какая-то справка — и вот ты уже собираешь огромный талмуд документов. Большая их часть доказывает: да, ты действительно студент, именно так тебя зовут и туберкулеза у тебя нет. Напомню, это все происходит в то время, когда нейронные сети научились писать картины.

От этого раздвоения миров у молодого белоруса наступает апатия. Он разочаровывается в простых вещах: учебе, работе, зарплате, мечтах. Искренне не понимает, как реализовать себя в любимой сфере и не сойти с ума от огромного количества бюрократии, запретов, странных требований. Оставляет свои амбиции и начинания в студенческом прошлом. Инициатива исчезает.

Происходит это еще и потому, что он не видит поддержки. Ведь инициативных и смелых не поощряют ни в университете, ни на работе. Кто же виноват в том, что мы, юные и амбициозные, стали апатичными и ленивыми?



Фото: pinterest.ru

Можно пенять на многое, но в конечном счете вина эта лежит на всех нас — нашем обществе. Мы сами потакаем этим устоям, не используя свое право выбора и голоса. Год за годом мы, закатывая глаза, выполняем никому не нужные планы, создаем видимость работы и посещений лекций, мероприятий, заседаний прозаседавшихся. Собственным же пренебрежением губим начинания тех, кому мало стабильной работы и зарплаты «попиццот».

У каждого поколения свои вызовы, с которыми придется столкнуться. Нашему досталось раздвоение реальностей и повсеместная апатия. Нам, миллениалам, придется собрать все наши силы и идеи, не растерять их за годы учебы в университете и реализовать после.

Придется навсегда запомнить фразу «если сам не сделаешь, то никто не сделает». Ведь на самом деле: если не мы, то кто будет бороться за равноправие? Кто укажет на отсутствие инклюзии? Кто придумает очередной крутой стартап из Синеокой? Ответьте себе сами, студенты.