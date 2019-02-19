Ориентир для туриста. Более трех десятков информационных знаков установят к 1 мая на автодороге М6

Новые дорожные ориентиры укажут туристам пути к памятникам истории и культуры Гродненщины. Дополнительно будут установлены билборды, информационные щиты на всех площадках отдыха придорожного сервиса. Как сообщили в управлении спорта и туризма, такие информационные навигаторы будут устанавливаться и на местных дорогах перед поворотами к населенным пунктам, где расположены туристические объекты.