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Ориентир для туриста. Более трех десятков информационных знаков установят к 1 мая на автодороге М6
20.02.2019 — Разное | Заря над Неманам
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Новые дорожные ориентиры укажут туристам пути к памятникам истории и культуры Гродненщины. Дополнительно будут установлены билборды, информационные щиты на всех площадках отдыха придорожного сервиса. Как сообщили в управлении спорта и туризма
Планируется, что к маю на М6 будет установлена информация о наиболее важных местах для посещения их туристами, которые будут проезжать по дорогам Гродненщины на II Европейские игры в Минск. Позже по этим информационным знакам будут ориентироваться туроператоры.
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Ориентир для туриста. Более трех десятков информационных знаков установят к 1 мая на автодороге М6
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