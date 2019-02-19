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Ориентир для туриста. Более трех десятков информационных знаков установят к 1 мая на автодороге М6

20.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Теперь гости Гродненского региона не пропустят ни одной достопримечательности, путешествуя на автомобиле или на велосипеде. 
 
Новые дорожные ориентиры укажут туристам пути к памятникам истории и культуры Гродненщины. Дополнительно  будут установлены билборды,  информационные щиты на всех площадках отдыха придорожного сервиса. Как сообщили в управлении спорта и туризма облисполкомакроме дорог республиканского значения, такие информационные навигаторы  будут устанавливаться и на местных дорогах  перед поворотами к населенным пунктам, где расположены туристические объекты. 
 
Ориентир для туриста. Более трех десятков информационных знаков установят к 1 мая на автодороге М6
Ориентир для туриста. Более трех десятков информационных знаков установят к 1 мая на автодороге М6
 
Планируется, что к маю на М6 будет установлена  информация о наиболее важных местах для посещения их туристами, которые будут проезжать по дорогам Гродненщины на II Европейские игры в Минск. Позже по этим информационным знакам будут ориентироваться туроператоры.
 
 
Теги: Минск
 
 
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Ориентир для туриста. Более трех десятков информационных знаков установят к 1 мая на автодороге М6
 
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